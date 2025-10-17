La ruta por auténticas "fortalezas naturales" al norte de España que esconde una impresionante sorpresa

Estamos viviendo un otoño cálido de buenas temperaturas y que invita, como no a salir al campo. A conocer rutas senderistas desconocidas para el viajero y que nos deleitarán con las sorpresas que allí se ubican. Hoy nuestros pasos nos conducen hasta el norte de España, concretamente hasta la provincia de Palencia. Allí se ubica un espacio natural único y protegido que hará las delicias de las familias por todo lo que esconde y con sorpresa al final. Nos estamos refiriendo al Espacio Natural de Covalagua.

A lo largo de nuestro recorrido no dejará de asombrarnos los impresionantes sinclinales colgados, también conocidos como loras, que como se destaca en la web de Geoparques "se asemejan a fortalezas naturales de más de 1.000 metros de altura y que nos adentran en un territorio ocupado desde el Paleolítico. Un refugio con numerosas cuevas que han sido utilizadas por innumerables pueblos a lo largo de la historia.

Formaciones kásrticas, dolinas, surgencias van a pareciendo ante nuestros ojos, y donde resaltan el Pozo de los Lobos y la Cueva de los Franceses, la única cavidad visitable en la provincia palentina. Y al final del todo nos espera la cascada de Covalagua, que en época de deshielo se convierte en una auténtica maravilla, con cerca de 200 metros de pequeños saltos y terrazas, cuya agua va originando depósitos de toba calcárea, lo que hace que el paisaje sea sencillamente abrumador.

Se trata de una zona que constituye un paisaje típico del relieve mesozoico, caracterizado por elevaciones de paredes verticales y coronadas por una meseta más o menos llana. Y todo ello con una rica fauna y flora en sus alrededores, donde predominan las hayas y los quejigos, aunque no faltan diferentes especies como tejos, acebos, rosales, silvestres, encinas o avellanos, con plantas más pequeñas y matorrales como el brezo.

Colavaluga, espacio natural Palencia Turismo

Y entre los grandes mamíferos es una zona bastante transitada por ciervos, lobos, jabalíes y zorros, así como otros pequeños animales como el gato montés o la gineta y es una zona especialmente rica desde el punto de vista ornitológico, con una amplia variedad de especies.

Mirador de Valcabado Jcyl

Y además den entorno de Covalagua, con sus cascadas, el espacio tiene muchos puntos por descubrir como el Mirador de Valcabado para divisar el entorno de la Montaña Palentina, la Cueva de los Franceses, el Pozo de los Lobos, que era una antigua trampa utilizada para cazar a este animal o el Menhir de Canto Hito.

Una visita por la provincia de Palencia, que nunca deja indiferente a nadie.