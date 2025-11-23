Salamanca, un destino de cuento para disfrutar en familia estas Navidades

Estas fiestas, Salamanca se convierte en un auténtico escenario de cuento con la propuesta ‘Salamanca es Navidad’: la tradición, modernidad y la riqueza monumental de la ciudad se combinan para ofrecer un plan perfecto para toda la familia. Desde la calidez de las luces navideñas hasta las actividades culturales y una cuidada ambientación, Salamanca invita a visitar este destino único.

Con su inigualable patrimonio histórico, una espectacular ambientación navideña y una programación cultural única, la ciudad ofrece una experiencia comparable a la de los grandes destinos europeos, pero con el encanto singular de su casco histórico.

La Plaza Mayor: el corazón navideño

El epicentro de la Navidad en Salamanca es estos días su Plaza Mayor, que alberga un imponente Árbol de Navidad de 23 metros de altura y 10 metros de diámetro. Este árbol, que supera en altura a los propios edificios del monumento, promete ser un espectáculo tanto de día como de noche, iluminando el corazón de la ciudad y sirviendo como punto de encuentro para visitantes y locales.

Además, la Plaza Mayor es escenario del videomapping “El Astronauta y la Estrella que guía los sueños ‘que se proyectará todos los días a las 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre habrá dos únicos pases a las 19:00 y 20:00 horas.

Este evento marcará el inicio del Parque de la Navidad, que se extiende hasta los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Un paseo de luces y tradiciones

Desde la Plaza Mayor, un paseo por la Rúa Mayor, con su ornamentación especial, conducirá a los visitantes hasta la Plaza de Anaya.

A los pies de las Catedrales y el Palacio de Anaya, se puede disfrutar de un atractivo un mercado navideño, donde no falta el tiovivo que se ha convertido en uno de los favoritos de pequeños y mayores. Estará abierto todos los días, de 12:00 a 14:00h y de 17:00 a 22:00h (los días 24 y 31 el cierre será a las 20:00h).

Carrusel e iluminación en la Plaza de Anaya Ayto. Salamanca Ayto. Salamanca

Entre la Plaza de Anaya y el Huerto de Calixto y Melibea, Salamanca nos sorprenderá con una atractiva decoración. El Patio Chico es otra de las paradas de este recorrido navideño. Un exquisito rincón donde disfrutar de “El cielo de los sueños”, un espectáculo de luz, sonido y videomapping, que se proyectará todos los días a las 19’30, 20’30 y 21’30 horas.

Y los Jardines de Santo Domingo de la Cruz se transformarán en un paisaje polar.

La experiencia alcanza su culmen en el Huerto de Calixto y Melibea, donde los visitantes podrán disfrutar de “El jardín mágico”, todos los días de 18:30h a 22:00h (los días 24 y 31 el horario será de 18:30h a 20:00h). La entrada es gratuita. Una experiencia inmersiva que ofrece una perspectiva nueva de un emplazamiento único. Se generarán secuencias para crear una ilusión de movimiento. Un conjunto de escenas que se ejecutan unas tras otras para crear una secuencia compleja tanto en su ambientación sonora como lumínica. Los haces de luz construyen un techo artificial, como un sistema de ejes irregulares en movimiento que siempre estará por encima del público (de 3 a 4 metros del suelo). La banda sonora transmitirá a los espectadores alegría y belleza.

Programación cultural para todos los públicos

Salamanca ofrece estas navidades una atractiva programación cultural, con musicales, circo, ballet y música. PROGRAMACION: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura https://www.ciudaddecultura.org