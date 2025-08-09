Sale a fumar y acaba en urgencias con la boca destrozada: brutal agresión en plena calle de Valladolid

La madrugada de este sábado, Valladolid fue escenario de una agresión de extrema violencia que ha conmocionado a vecinos y autoridades. Un hombre que se encontraba fumando frente a un bar en el Paseo Zorrilla fue atacado sin previo aviso por otro individuo, quien descendió de un vehículo y le propinó un puñetazo directo en la boca.

El impacto fue tan brutal que la víctima, ensangrentada y en estado de shock, logró pedir auxilio a una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba en las inmediaciones, cerca del Hospital Militar. Señaló de inmediato al agresor, quien permanecía en el lugar.

Los servicios sanitarios atendieron al herido y confirmaron lesiones graves: pérdida de varias piezas dentales, cortes profundos en el labio y daños internos en la cavidad bucal. Fue trasladado de urgencia al Hospital Río Hortega para recibir atención especializada.

El presunto agresor admitió su responsabilidad ante los agentes, quienes procedieron a su detención y posterior traslado ante la autoridad judicial. Sorprendentemente, el juez decretó su libertad provisional bajo condiciones que no han sido reveladas.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los motivos del ataque y determinar si hubo más implicados.