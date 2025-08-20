Siete incendios se mantienen en nivel 2 en la Comunidad y ocho en nivel 1 tras bajar la gravedad en Yeres (León)

Siete incendios forestales se mantienen en estos momentos en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Castilla y León y ocho en nivel 1, tras bajar la gravedad en Yeres (León), el fuego que afectó a Las Médulas, que pasó de 2 a 1, según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente de la Junta, consultado por Ical. Además, hay otros ocho en nivel 1 y otra decena en nivel 0.

La mayoría de los incendios en nivel dos se concentran en la provincia de León, nueve, como los que se originaron el pasado viernes 8 de agosto en Fasgar, en la comarca de La Magdalena; en Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda; y el de Llamas de la Cabrera.

Asimismo, continúa en nivel dos el de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, que mejoró “ostensiblemente” y permitió el realojo de todos los municipios afectados por este fuego salvo Casasuertes, si bien ha empeorado en la zona sur y ha entrado de nuevo en la provincia de Palencia, donde ha obligado al desalojo de Cardaño de Arriba.

También están en nivel 2 el de Caín de Valdeón y el de Gestoso, que entró por Ourense y se ha centrado en la zona de Oencia. Completa la nómina de fuegos en nivel dos el de Porto, en la provincia de Zamora.

Además de estos siete fuegos en nivel dos, existen otros ocho incendios activos y en el nivel uno del IGR, tras el descenso de Yeres, en la provincia de León, donde también se mantienen en este estadio los de Paradiñas, La Uña y Castrocalbón, que es el mismo que el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), pero que cambian de denominación con el paso a otra provincia. Se suman a estos el de Candelario, en Salamanca, este último procedente de Extremadura; y el de Castromil, en Zamora.

Activos pero en nivel cero se mantienen los incendios de Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas y La Baña, que corresponde con el de Porto, en León; Resoba, San Pedro de Cansoles y Brañosera, en Palencia; El Payo, Navasfrías y San Cristóbal de los Mochuelos, que bajó a este nivel en las últimas 24 horas, en Salamanca; y Puercas (Zamora)