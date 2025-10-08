Tándem 2025 pone en contacto a cientos de estudiantes y demandantes de empleo con más de una treintena de empresas

El campus María Zambrano acoge la IX Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia, Tándem 2025, con el objetivo “contribuir a retener el talento joven en la provincia segoviana”. El certamen cuenta con la presencia de cientos de estudiantes y demandantes de empleo y con la participación de más de una treintena de empresas de la provincia que ofrecen servicios y puestos de trabajo.

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, participó hoy en la inauguración de la feria, donde destacó el “esfuerzo” que está realizando la Junta de Castilla y León para contribuir a la creación y mejora del empleo en Segovia, con una inversión superior a los cinco millones de euros en las distintas líneas. Medidas que "están contribuyendo a que la tasa de paro de la provincia esté muy por debajo de la media autonómica y nacional2.