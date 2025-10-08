Una "performance" para sensibilizar sobre el suicidio, sus consecuencias y cómo prevenirlo

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este vierne, hoy miércoles ya se han realizado lagunas acciones para visibilizar este problema al alza en la sciedad de hoy en varias localidades de Castilla y León.

Entre las actividades que se han realizado destaca la intervención artística efímera #40Segundos en Ávila, Benavente, Burgos, Toro, Valladolid y Zamora, en las que han participado más de 120 personas usuarias y profesionales de Fundación INTRAS.

La acción, arropada por vecinos y vecinas de todas las localidades, se centró en el suicidio, sus consecuencias (en el entorno de la persona que se suicida: familia, amigos, entorno laboral o académico…, estigma, prejuicios…) y la necesidad de prevenirlo y llevó por lema #40Segundos porque cada 40 segundos fallece una persona en el mundo por suicidio, según datos de la OMS.

Objetivo: poner de relieve la importancia del autocuidado y el cuidado de las personas que cada uno de nosotros tenemos más próximas.

Intervención artística efímera #40Segundos de la Fundación Intras junto a las murallas de Ávila Intras La Razón

En cada una de las intervenciones artísticas participaron 20 personas sentadas en unas sillas dispuestas en filas. Cada vez que sonó una campana, una de las 20 personas se levantó, simulando un fallecimiento por suicidio, y dejó un objeto personal que la representaba (metáfora del recuerdo que deja en sus allegados) sobre la silla. Tras las intervenciones, se leyó un manifiesto centrado en el cuidado de la salud mental individual y de las personas más cercanas.

#40Segundos sigue la estela de otras acciones en las que Fundación INTRAS utiliza lo artístico y lo cultural como herramienta para sensibilizar a la sociedad sobre diversos aspectos de la salud mental, como el Festival internacional de cortos sobre salud mental Visionando, las acciones de liberación artística de #Vallapájaros, el Premio internacional de fotografía y locura Locografías o #doylacaraporlasaludmental, la intervención artística organizada en 2024 coincidiendo también con el Día Mundial de la Salud Mental y, a la vez, con los actos centrales del 30 aniversario de la entidad.