Las "Termópilas" españolas albergan el desfiladero más estrecho de España

España disfruta de algunos de los parajes más impresionantes del mundo. Muchos son los rincones de gran espectacularidad con los que cuenta nuestro país. Incluso algunos de ellos son comparados a bellezas mundiales, como es en este caso las "Termópilas" griegas.

Su nombre quiere decir «fuentes calientes», debido a sus numerosos manantiales naturales de aguas termales. Otra posible traducción sería "puertas calientes". Según el mito, las aguas de las Termópilas se calentaron cuando Heracles se sumergió en ellas mientras moría abrasado por el veneno en el cual se convirtió la sangre del centauro Neso la cual Deyanira aplicó en su túnica.

El paso se extiende desde Lócrida, en Tesalia, entre el monte Eta y el mar (Golfo Maliaco). Es un paso ineludible en el trayecto entre el norte y el sur de Grecia, y por sus características geográficas fue elegido como escenario de varias batallas en la historia de Grecia. La contienda de mayor renombre en la antigüedad es la batalla de las Termópilas, del año 480 a. C., en la que la salvaguardia griega, formada por 1000 hoplitas griegos (300 espartanos y 700 tespios) al mando de Leónidas, contuvo el avance netamente superior del ejército persa al mando de Jerjes I, rey del Imperio aqueménida. Aunque finalmente Jerjes I derrotó a los espartanos, su ejército se vio derrotado a su vez en la llanura de Platea (Véase Batalla de Platea). En ese momento el paso estaba a orillas del mar, que en la actualidad se ha retirado unos 20 kilómetros.

El área está dominada por la llanura aluvial del río Esperqueo, rodeada de abruptas pendientes en montañas boscosas de piedra caliza. La continua deposición de sedimentos del río y los depósitos de travertino de las aguas termales, han alterado sustancialmente el paisaje durante los últimos miles de años.

Desfiladero de La Yecla

Pues el desfiladero que está considerado como las “Termópilas” españolas, es el burgalés de La Yecla. Es uno de los desfiladeros más estrechos del país con unos 600 metros de longitud, una anchura que en algunos puntos apenas pasa de los 2 metros y unas paredes verticales de más de 100 metros de altura. Este angosto desfiladero ha sido formado por el arroyo “ Cauce “ afluente del río Mataviejas, a lo largo de millones de años en que ha ido horadando estas paredes de roca caliza de las peñas de Cervera.

Para recorrer el desfiladero de “La Yecla” se han instalado en su interior una serie de puentes y pasarelas colgantes para que se pueda visitarlo sin ningún tipo de peligro incluso con niños o personas mayores. En época de lluvias también se puede disfrutar de sus pozas y pequeñas cascadas. La estrechez de sus paredes hace que muchas veces al fondo del cañón no lleguen los rayos de sol. Sin duda un sendero muy fácil y espectacular que se puede complementar con alguna de las variadas ofertas de turismo que nos ofrece la comarca.

El paraje rocoso en que se encuentra inmerso el desfiladero con unas paredes verticales de roca caliza casi inaccesibles, hace que en sus inmediaciones el visitante se puede deleitar contemplando el vuelo de numerosas aves rapaces entre las que destaca el buitre leonado con más de 100 parejas anidando en las crestas rocosas.

Hay dos opciones para recorrer el desfiladero:

1- Ruta Corta de 1,5 kilómetros: Este tramo es el más espectacular en el que se puede observar el desfiladero y se atraviesa a través de sus pasarelas.

2- Ruta completa de 7 kilómetros: Parte de la localidad de Santo Domingo de Silos y recorre todo el desfiladero.

El desfiladero de “La Yecla” forma parte del parque natural “ Sabinares del Arlanza – La Yecla" muy cerca del parque natural del Cañón del Río Lobos, que conserva uno de los mejores y más extensos sabinares de todo el mundo con algunos ejemplares de más de 2000 años de antigüedad. La sabina albar (juniperus thurifera) cuyo significado es productora de incienso, es una especie superviviente de épocas prehistóricas. Dentro del parque destacan también los bosques de encinas, rebollos y quejigos. Ente las aves rapaces que habitan el parque podemos destacar el buitre leonado, el águila perdicera, el halcón peregrino, el azor o el alimoche.

El parque natural tiene unas dimensiones de 26.055 hectáreas y se encuentra enclavado entre las comarcas de Arlanza y la Sierra de la Demanda. El parque abarca las comarcas de el valle del medio del Arlanza, las peñas de Cervera, el cañón de Mataviejas, el monte Gayubar, la meseta de Carazo y la sierra de las Mamblas.

Otros atractivos turísticos de la zona

En sus alrededores también se pueden visitar otros recursos turísticos entre los que destacan:

El Monasterio de Silos

Monasterio benedictino que tuvo sus orígenes en el siglo XII, en honor a su Abad Domingo, fallecido en 1073. Quince años después de su muerte se construyó un templo semejante al de San Pedro de Arlanza, que fue sustituido por el actual de estilo neoclásico (1751-1792).

Es uno de los monumentos capitales para la historia del románico, único en Europa por la importancia de la escultura de sus capiteles, compuestos de elementos decorativos vegetales y animales, y los ocho relieves en los machones angulares, de temática bíblica: la Ascensión, la venida del Espíritu Santo, sepultura y resurrección, descendimiento de la Cruz, la Asunción de María y el Árbol de Jessé.

La iglesia, levantada aprovechando parte de un templo mozárabe del siglo X, del que queda algún resto, fue sustituida en el XVIII por la actual, de corte neoclásico.

Covarrubias

Declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional en el año 1965 y Conjunto Histórico en el año 2001, la localidad burgalesaa recoge en sus casas, en sus calles y monumentos, y en su entorno natural, esencias celtíberas, romanas, visigodas, medievales y barrocas, que lo convierten en uno de los lugares más interesantes y emblemáticos de la provincia de Burgos.

La villa rachela fue galardonada en 1978 con un premio de Turismo y Embellecimiento, en 1979 con el premio Europa Nostra por la conservación de su patrimonio histórico y en 2015 con la Antena de Oro - Cultura por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. En 2017, la villa rachela entra a formar parte de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España.

En el casco histórico de Covarrubias se pueden apreciar al menos siete monumentos clasificados de interés cultural (BIC) como el Torreón de Doña Urraca del siglo X (BIC desde 1931) o la ex-Colegiata de San Cosme y San Damián elevada en el siglo VII y reformada en el siglo XV (BIC desde 1931), la muralla que fue remolada entre el siglo X y el siglo XIII (BIC desde 1949), el Archivo del Adelantamiento de Castilla elevado por mandato real de Felipe II en 1575 (BIC desde 1961), dos cruceros y un rollo de justicia del siglo XVI (declarados BICs desde 1963).

En la plaza del Obispo Peña así como en la plaza de Doña Sancha se puede apreciar los mejores ejemplos de la arquitectura agropecuaria típica de Covarrubias, donde se mezclan la piedra de la planta baja con los entramados de madera y el adobe de las plantas superiores. Cabe destacar los soportales y las balconadas cubiertas que son la firma distintiva de las casas rachelas en la Edad Media.

Covarrubias es un pueblo muy activo. Buena muestra de ello son los numerosos eventos que acoge la villa, ya sean eventos culturales (Notas de Noruega, Pasión Viviente, verano cultural...), gastronómicos (Fiesta de la Matanza, Fiesta de la Cereza, Feria Vinos con Historia), deportivos (Canicross, Descenso del Arlanza, Mamblas Trail, BTT, San Silvestre rachela), tradicionales (fiestas patronales, romerías) y de otra índole como la concentración motera o el mercado navideño...

El cementerio de Sad Hill

Una obra de arquitectura cinematográfica construida dentro de los límites municipales de Contreras y Santo Domingo de Silos, para el rodaje de la escena final de la película “El bueno, el feo y el malo”. En el verano de 1966, el director Sergio Leone halló en la Peña de Villanueva y en el valle del Arlanza los escenarios adecuados para el rodaje de El bueno, el feo y el malo.

Tras el rodaje, el lugar permaneció abandonado durante 49 años hasta que en octubre de 2015 comenzaron los trabajos de recuperación del cementerio a manos de voluntarios de la Asociación Cultural Sad Hill.​El empedrado central cubierto por una capa vegetal fue desenterrado durante meses y mediante una campaña de micromecenazgo se financió la colocación de las cruces en su posición original.