Tres perros atacan y arrastran por el suelo a un hombre en Malva (Zamora)

Tres perros atacaron y arrastraron por el suelo tirando de él a un hombre que, pese a ello, no ha sufrido heridas graves en ese suceso ocurrido en el municipio zamorano de Malva el sábado 19 de abril. El hombre no requirió asistencia sanitaria inmediata, aunque sí se quejaba de lesiones en una rodilla por el ataque, que si bien no ha causado graves daños.

"Pudo pasar una verdadera tragedia", según ha detallado este domingo a los periodistas el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. Eran perros de un propietario particular y la víctima tiene previsto formalizar este domingo 20 de abril la denuncia por lo ocurrido, según ha precisado Blanco.

El subdelegado del Gobierno ha recordado que en octubre de 2023 se produjo en otro municipio zamorano, Roales del Pan, un ataque de perros en el que murió una joven de 27 años.

"Algo hay que hacer entre todos para evitar que estos sucesos se produzcan", ha declarado Blanco, que ha admitido que resulta "muy complicado" porque son varias administraciones las que intervienen en el control de perros y "solo parece que actuamos cuando ocurre algo", informa Efe.