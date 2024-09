Tudanca felicita a los sindicatos "por su resistencia" ante Vox

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se ha reunido este lunes con los líderes de los dos sindicatos de clase de la Comunidad, Vicente Andrés (CCOO) y Faustino Temprano (UGT) para abordar cuestiones de actualidad, y apenas unos días después de que ambas centrales sindicales firmases con la Junta y los empresarios varios acuerdos dentro del Diálogo Social.

Tras este encuentro, el líder socialista ha comparecido ante la prensa, donde ha felicitado a los sindicatos "por su resistencia" ante Vox.

Tudanca ponía en valor los "grandes avances" que ha traído la concertación social a la Comunidad en materia de empleo, vivienda o medio ambiente, además de la paz social, y advertía de todo esto ha estado en riesgo "después de tiempos complicados en los que la extrema derecha se empeñó en destruirlo todo".

Por todo ello, Tudanca insistía en trasladar su felicitación y enhorabuena a los sindicatos por su "resistencia" y por "no rendirse y no dar la batalla por perdida "aunque queda mucho por negociar".

En este sentido, los líderes sindicales apuntaban a la inmigración, la igualdad, la violencia de género o Memoria Democrática, además de las cinco mesas que quedaron "bloqueadas" por Vox en sus Consejerías de Industria, Comercio y Empleo y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, como los asuntos que quedan pendientes

Además, tanto Temprano como Andrés han subrayado que los acuerdos firmados la semana pasada no están condicionados a la aprobación de unos presupuestos para 2025, sino que con lo presupuestado para este año daría para poder aplicar algunas de las medidas por casi mil millones de euros rubricadas.

Por todo ello, los sindicatos han advertido a la Junta de que a partir de este momento comienza la "prueba del algodón" para ver si los acuerdos firmados se cumplen y si hay voluntad de negociar los que están pendientes, para lo que también han demandado la ayuda de los socialistas en este control, ha apostillado Andrés.

Finalmente, reclamaron al Grupo Socialista que vigile en las Cortes el cumplimiento de los últimos acuerdos del Diálogo Social.

Instituciones propias

Por otro lado, ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, llevar a cabo la renovación de las instituciones propias de la Comunidad, como es el caso del Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y el Consejo Económico y Social.

Tudanca señalaba que no ha recibido respuesta del presidente sobre los motivos para no renovar las instituciones en tiempo y forma, e insistía en que "no hay razón" para negarse .

De hecho, en la reciente reunión que mantuvo con el presidente de la Junta, le trasladó la necesidad de "recuperar la normalidad institucional y el cumplimiento de la ley" con organismos como el Procurador de Común, que lleva más de año y medio con el mandato caducado.

Si bien, echaba en cara a Mañueco que aún no le haya contestado al tiempo que recordaba que la renovación que atañe al Procurador del Común, Tomás Quintana, "sigue habiendo consenso" en que siga al frente de esta institución, o las mayorías tasadas para proceder a renovar también el Consejo Consultivo y el de Cuentas.

Además, aseguraba que si el “obstáculo” era la presencia de Vox en el Gobierno de Castilla y León, como socio del PP, en este momento ya no existe, puesto que en julio abandonaron el ejecutivo y dieron por roto el acuerdo con los ‘populares’.