La UCAV celebra la I Feria de Voluntariado

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado la I Feria de Voluntariado UCAV, en la que ha sido posible conocer de primera mano las experiencias de voluntariado y participar en actividades lúdicas. En ella han participado diferentes organizaciones de carácter social y asistencial, como el Grupo Scout Gredos, Fundabem, la Asociación para el Desarrollo de los Cuidados Paliativos y Tratamiento del Dolor, Voluntariado Joven de Castilla y León, Respirávila, Cáritas, ONG Berit y la Residencia Villa Santa Teresa.

Karen Benavides, coordinadora de la Escuela de Voluntariado de la UCAV, ha explicado el objetivo de esta jornada, “animar a participar en las actividades y dar a conocer, tanto a los alumnos como a las personas externas a la Universidad, las diferentes entidades con las que estamos colaborando, que tienen una importante acción en Ávila”. “Esperamos que también sirva para que otras organizaciones que todavía no conocen nuestra actividad lo hagan y puedan participar en futuras ediciones de esta feria”, ha añadido.

El programa ha incluido la conferencia ‘Dar y recibir: la clave para ser mejor y más feliz’. Con ella se han expuesto las vivencias de la misión internacional realizada este verano durante 19 días en Perú, actividad realizada en colaboración con la ONG Berit y la Cátedra de Humanismo Cristiano Instituto Hervás-UCAV. Tras ello, el Grupo Scout Gredos ha impartido talleres lúdicos con los que se ha trabajado en potenciar las capacidades de cooperación en equipo. Durante toda la mañana se han habilitado puntos informativos de las diferentes entidades con las que colabora la Escuela de Voluntariado.

Escuela de Voluntariado UCAV

Esta iniciativa comenzó hace tres años para facilitar a los alumnos la realización de actividades de voluntariado con distintas entidades. A lo largo de este tiempo ha contado con cerca de 60 participantes que han desarrollado diferentes proyectos de servicio humanitario.