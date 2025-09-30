El Hospital Universitario Río Hortega se une a la celebración del Día Mundial del Corazón 2025

Cada año, a finales del mes de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón con el objetivo concienciar a la población sobre la importancia de cuidarse y vigilar la salud cardiovascular para evitar muertes prematuras. En 2025 se celebra el 25º aniversario de esta conmemoración y, aprovechando esta circunstancia, este año la fecha se ha convocado bajo el lema “Mantengan el Ritmo”, recordando a todo el mundo que es fundamental ponerse en marcha y dar pequeños pasos para priorizar la salud cardíaca, de forma constante.

Una de cada cinco muertes prematuras está causada por enfermedades cardiovasculares. Pero en la mayoría de los casos se pueden prevenir. Y, por eso, el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid ha querido celebrar el Día Mundial del Corazón subrayando la importancia del ejercicio físico en esta prevención, incluso para las personas más vulnerables.

Para ello, ayer los profesionales del HURH se reunieron con un grupo de diez pacientes trasplantados en el gimnasio de Rehabilitación Cardíaca del centro con un doble objetivo: contar experiencias, plantear dudas y escuchar consejos; y realizar un entrenamiento físico especialmente diseñado para ellos. Todo ello con la colaboración de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Castilla y León.

Así, la mañana comenzó con una mesa redonda en la que los pacientes y el personal sanitario pudieron charlar e intercambiar impresiones y continuó con ejercicios creados y vigilados por los profesionales del Servicio de Cardiología del Río Hortega. Finalmente, los participantes pudieron llevarse un pequeño obsequio y conocer a ‘Latido’, mascota del Servicio de Rehabilitación Cardíaca del Área de Salud Valladolid Oeste (ASVAO).