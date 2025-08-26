Villacreces Sunset, la cita con el atardecer de la milla de oro

El próximo día 13 de septiembre, Finca Villacreces despedirá el verano y dará la bienvenida al otoño en su cita anual - Villacreces Sunset -, el encuentro con la naturaleza vista a través de la puesta de sol entre viñedos y pinos centenarios, en pleno corazón de la Ribera del Duero.

Los viñedos de Finca Villacreces están rodeados de naturaleza y de bosques de pinos centenarios que abrazan el río Duero por el norte y este de la finca.

Un escenario idílico que luce aún más al atardecer, cuando el sol cae en el horizonte. Un gran espectáculo que los amantes del vino volverán a disfrutar el sábado, 13 de septiembre, partir de las 18,00 horas.

Tres horas de evento privado en el que los asistentes podrán recorrer los viñedos, ver la preparación de la vendimia y, al mismo tiempo, escuchar la música en directo del grupo Wine Notes, que versionará canciones de pop y rock en castellano y en inglés. Todo ello mientras llega la hora mágica: la apuesta de sol entre las vides.

Finca Villacreces abrirá las puertas desde las 18.00 a las 21.00 horas a las para compartir uno de los atardeceres más bonitos de la Milla de Oro del vino. Además, este año, Sunset Villacreces contará con un espectáculo aéreo con acróbatas de la Compañía Arsalabrasa que, con telas, dibujarán imágenes únicas con la puesta de sol de fondo.

La entrada, que ya puede adquirirse a través de la web: www.villacreces.com, tiene un precio de 30,00 euros e incluye tres copas de vino – Flor de Vetus Verdejo, Pruno y Finca Villacreces – acopañados de una degustación de ibéricos de la marca Alhándiga de Salamanca y un dulce como postre.

La zona de césped que rodea la bodega es el lugar elegido para disfrutar de los vinos, la gastronomía y de la oportunidad que brinda la naturaleza de vivir este espectáculo en vivo en un entorno enoturístico único. Se recomienda llevar una manta para poder ubicarse sobre el césped y frente al escenario.