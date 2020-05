Vuelven los “historiadores” independentistas: los catalanes eran galos y fundaron Britania

“Los antiguos catalanes o Catalaunia fueron uno de los pueblos fundacionales de la Galia. Sin embargo, en este artículo descubriremos que también lo fueron de las Islas Británicas. La supuesta tribu británica de los catuvellauni o catuvellani o catuvel·launs, en realidad es una rama del pueblo de los Catalaunia o catalanes de la Galia”. Así comienza el artículo de los supuestos investigadores de Nova Història que ya en el pasado tuvieron cierto renombre por justificar la catalanidad de Cervantes, Colón, Erasmo de Roterdam, William Shakespeare o incluso Leonardo da Vinci. En esta ocasión ha tocado nada más y nada menos que la Galia y la fundación de la futura Gran Bretaña.

Si bien es cierto que Nova Història no recibe directamente subvenciones de la Generalitat, esta asociación subsiste en la nebulosa independentista de forma un tanto misteriosa. No son pocos los separatistas que reniegan de ellos y del flaco favor que hacen a la causa entre acusaciones de xenofobia y supremacismo, al margen, obviamente, del pancatalanismo o catalanocentrismo. Incluso The Guardian, tras Shakespeare, les investigó sin llegar a ninguna conclusión sobre su financiación

Vaya por delante que el concepto “Cataluña”, pese a lo desconocido de su origen, es netamente tardomedieval. En cualquier caso, el pretendido estudio prosigue, y los catalanes de la Galia, por tanto, se expandieron al norte y al sur de su país, para establecer nuevas colonias. Así, habrían llegado a la península y “fundado la Cataluña actual”. “Pero también es en este movimiento que la rama que exploró el norte llegó hasta Gran Bretaña y se estableció, dando origen al pueblo de los Catuvellauni”.

Y aquí llega la pirueta retórica. Ya que otra denominación de los Catuvellauni son los Catalauni que son, a su vez, los catalanes. Para seguidamente remachar: “En efecto, con esta dispersión de nombres tan exagerada pareciera que se hubiera querido dividir y ocultar la verdadera naturaleza catalana de este pueblo que nos dicen que se extendió de la Galia a la Britannia. Por tanto, según las consideraciones de este autor, los estudiosos catalanes podemos investigar todos estos pueblos con la certeza de que estamos siguiendo las huellas de nuestros antepasados”.