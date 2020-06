El suplicatorio de Laura Borràs se verá el día 25 en el Congreso

El suplicatorio de Laura Borràs se verá en el pleno del Congreso de los Diputados del próximo día 25, según han informado a LA RAZÓN fuentes parlamentarias. El suplicatorio de la jefa de filas de Junts per Catalunya tiene todos los visos de prosperar. En su defensa la diputada ha esgrimido que el Tribunal Supremo hizo caso omiso de los reales decretos del estado de alarma del covid19, saltándose los pasos. La línea argumental es que su caso es un caso político utilizado por la justicia y los partidos españoles para reprimir el independentismo catalán.

Pero además, Junts per Catalunya tiene la intención de utilizar este caso en contra de la CUP, pero sobre todo de ERC. JxCAT está exigiendo que ERC vote contra el suplicatorio, aunque sus votos no sean necesarios. Por su parte, ERC no parece muy dispuesta a dar respaldo a Borràs cuyo caso empezó a ser investigado por los Mossos d’Esquadra que estaban haciendo un seguimiento de un caso de drogas y falsificación de moneda. Uno de los investigados, condenado a 5 años por este caso, fue el detonante por sus correos electrónicos sobre sus actividades en el Institut de les Lletres Catalanes, dirigido en aquel tiempo por Laura Borràs.

En ERC la posición predominante es votar a favor para que “Borrás tenga la oportunidad de explicarse”. Por si fuera poco, hoy en un artículo en El Periódico, Joan Tardà, el carismático dirigente republicano, afirma que “convendréis que los tiempos ya han cambiado lo suficiente como para que nadie pueda pretender bajar el listón del rasero en la calidad y honestidad democráticas”, en una clara referencia a la corrupción. De hecho, el titular es claro “La anticorrupción republicana”.

Borràs consciente de que su suplicatorio será concedido, ha iniciado una campaña para ser designada por su partido como candidata en las próximas elecciones catalanas. Puigdemont no ve esta designación con malos ojos aunque sigue deshojando la margarita sobre su presencia en las listas, y muchas son las voces que no descartan que sea el candidato. Si esta fuera su opción, Borràs podría ser su número dos.