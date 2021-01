La Lliga Democràtica presenta un recurso contra el aplazamiento de las elecciones catalanas

Aunque la Generalitat haya desconvocado las elecciones del 14 de febrero y tenga previsto celebrarlas el 30 de mayo, la última palabra la pueden tener los tribunales. Esta semana se espera que actores económicos y políticos hagan algún movimiento para tratar de frenar el aplazamiento de los comicios: de momento, la Lliga Democràtica ha dado ya el paso y ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Según ha informado en un comunicado, el partido catalanista considera que lo “más grave es que en realidad no se posponen las elecciones, sino que se produce una verdadera suspensión de la democracia” ya que, realmente, en el nuevo decreto no se garantiza que se vayan a convocar el próximo 6 de abril para que se celebren el 30 de mayo. “De acuerdo con el decreto, la nueva convocatoria queda aplazada sine die y en manos del gobierno, quien, a pesar de su excepcional situación y sin ninguna base legal, se habilita a convocarlas o no en un futuro en función de la valoración que él mismo haga de las circunstancias sanitarias, dando lugar a una situación de absoluta indefensión e inseguridad jurídica al no aclararse cuáles serían dichas circunstancias”, argumenta el partido liderado por Astrid Barrio, que, finalmente, optó por no concurrir a las elecciones.

“La Lliga Democràtica considera que esto constituye un abuso de poder inaceptable por parte de un gobierno en funciones y denuncia que, en ningún caso, este gobierno está habilitado a tomar esta decisión sin extralimitarse en sus atribuciones”, ha añadido el partido, que también compara la situación en Cataluña con el País Vasco y Galicia, y ha asegurado que, a diferencia de allí, “la situación no ha sido sobrevenida ni hay confinamiento domiciliario e incluso el decreto de estado de alarma prevé que se puedan celebrar elecciones, de forma que es poco justificable que se pueda ir a trabajar y a estudiar en un transporte público abarrotado y no se pueda votar”.

A lo largo de la jornada de hoy, se reúnen la dirección de las patronales Foment del Treball y Pimec para valorar si también optan por el recurso. Lo cierto es que Cataluña, con este retraso electoral, se ve abocada a una prolongación de la interinidad que dejará a la autonomía sin presupuestos para 2021 en plena pandemia, entre otras cosas.