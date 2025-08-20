Dos de cada tres contratos que adjudicó la Generalitat en 2024 incorporaron cláusulas sociales

La Generalitat adjudicó 16.295 contratos, con un importe de 3.884 millones de euros, durante el año pasado, y dos de cada tres incluyeron cláusulas sociales.

Según ha informado este miércoles en un comunicado, se adjudicaron 11.656 contratos con medidas sociales por un importe de 2.971 millones de euros, "la cifra más alta registrada".

En concreto, los contratos que incluyeron medidas sociales representaron el 76,5% del volumen económico global asignado, así como el 71,5% del número de contratos.

Los 11.656 contratos incluyeron un total de 22.399 medidas sociales diferentes, lo que representa una media de 1,92 cláusulas por contrato adjudicado.

Los contratos de suministros

Las cláusulas que más se incluyen son aquellas relacionadas con la igualdad de género (61,7%), seguidas por las de ámbitos como la estabilidad laboral (34,2%) y la inserción laboral (18,7%).

Le siguen la transparencia fiscal (13,4%), la conciliación familiar (12,7%) y las relacionadas con la mejora de las condiciones laborales (8,5%).

Por tipología, los contratos de suministros son los que incorporan más cláusulas sociales (6.255 contratos), seguidos de los servicios (4.659) y los de obras (734).