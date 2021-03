“Si optamos por la comodidad del maximalismo, debemos ser conscientes de que solo contribuimos al bloqueo de Cataluña”. Con estas palabras, el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, ha exigido a JxCat que abandone su postura de máximos y se avenga a un pacto que permita la investidura. De momento, la primera votación, prevista para esta tarde-noche quedará frustrada por el partido de Puigdemont y los republicanos tratan de seducir a JxCat para que al segundo intento -previsto para el martes- haya éxito.

En un discurso de casi dos horas -concluido sin aplausos de JxCat-, Aragonès ha agradecido que la CUP se haya avenido a pactar pese a su “tradición política”. El candidato de Esquerra ha pedido el voto a JxCat y también ha interpelado Podemos, descolgado ya que veta a la derecha independentista de cualquier acuerdo. En este sentido, ha pedido a todas las formaciones que salgan de la “zona de confort” para impulsar un gobierno de coalición plural y eviten el “diálogo de sordos” “Confrontémonos con todo el atrevimiento y toda la energía. Pero hagámoslo siempre con voluntad constructiva. Reescribamos el guion”, ha asegurado el presidenciable.

“Nadie tiene mayoría absoluta. Y eso nos obliga a llegar a acuerdos”, ha resumido el candidato de Esquerra, que ha puesto la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2020 como ejemplo de que los “denominadores comunes” pasaron por encima de las diferencias y permitió un acuerdo entre ERC, JxCat y Podemos. Aragonès ha evitado elevar el tono más allá en un momento de máxima delicadeza, en el que los puentes del independentismo se hallan más débiles que nunca y la legislatura arranca tan torcida como acabó la anterior, con una estampa de división.

No obstante, también ha dirigido algún que otro duro dardo velado a JxCat. En este sentido, ha señalado que su objetivo es construir un país que acoja la “pluralidad de orígenes y de lenguas” y en el que el “racismo no tenga lugar”. Unas palabras que van dirigidas sobre todo a aquellos sectores del partido de Puigdemont que han lanzado mensajes xenófobos en los últimos tiempos contra España y los españoles.

El candidato de Esquerra ha desgranado los tres ejes que deben marcar la legislatura: afrontar las urgencias desencadenadas por la crisis del coronavirus; reconstruir y transformar Cataluña desde un punto de vista socioeconómico y resolver la crisis política catalana.

Sobre este último punto, Aragonès ha reiterado la apuesta de Esquerra por la mesa de diálogo con el Gobierno creada hace más de un año y en la que los resultados que se den sean refrendados por la ciudadanía. El republicano ha reconocido que el foro de negociación ha comenzado con “mal pie”, circunstancia que ha atribuido tanto a la pandemia como al “largo año de clima preelectoral” que atravesado Cataluña. “Pero no hay excusa que valga, no tenemos más tiempo que perder. Hay que reactivar este espacio de forma inmediata y exigir al Estado que venga con una propuesta”, ha afirmado.

Aragonès ha evitado entrar en las diferencias con JxCat de manera explícita, pero también ha advertido de que convocará un Acuerdo Nacional para la Amnistía y la Autodeterminación, ente mediante el cual pretenden agrupar a partidos, entidades e instituciones que se alineen con la amnistía y el referéndum como soluciones. De esta manera, el candidato de ERC trata de impulsar un órgano de coordinación del “procés” diferente del Consell per la República, circunstancia que se ha convertido en el principal escollo en las últimas horas en la negociación entre republicanos y JxCat. “Debemos ser un Govern que no piense en el corto plazo, que gobierne con visión de futuro. Esto quiere decir entender que nos tocará tomar decisiones difíciles, algunas de las cuales no aportarán un resultado inmediato”, ha asegurado.

700 millones

El discurso de Aragonès ha tenido un claro acento socioeconómico. De hecho, las propuestas de este ámbito han marcado el contenido de su discurso con el objetivo también de generar un clamor social por la formación de Govern en un contexto como el actual, lleno de urgencias por la pandemia. En este sentido, ha lanzado una propuesta de calado: durante los 100 primeros días de gobierno, pretende movilizar 700 millones de euros para afrontar la emergencia social. Estos recursos irán destinados al fomento de la contratación de jóvenes, de mayores de 45 años y de personas vulnerables.

Aragonès también ha recordado algunos de los pactos con la CUP, como la intención de implementar un plan piloto durante este 2021 de un Renta Básica Universal. Asimismo, ha anunciado otras medidas, como la creación de una conselleria