Units se reorganiza y fija su congreso para julio

Units per Avançar, formación surgida a partir de la desaparición de la antigua Unió Democràtica, está acondicionando su nueva sede en la calle Aragó de Barcelona para poder estar operativa en los próximos meses, y planea celebrar su congreso el 10 de julio con el objetivo de consolidar su marca. Así lo han explicado a Efe fuentes de esta formación del catalanismo moderado que lidera Ramon Espadaler, diputado en el Parlament integrado en el grupo de PSC-Units.

El 6 de mayo está prevista una reunión del consejo nacional de Units per Avançar, en la que la dirección del partido propondrá celebrar el próximo 10 de julio la convención nacional de la formación, fecha que podría tener que aplazarse en caso de que no hubiese acuerdo de investidura y el 26 de mayo fuesen convocadas automáticamente nuevas elecciones para el mes de julio.

En su convención nacional, Units per Avançar renovará su órgano de dirección, con voluntad de cumplir los criterios de paridad. Según las fuentes consultadas, Espadaler, secretario general de Units, está dispuesto a continuar al frente del partido.

La convención del 10 de julio debatirá además la nueva ponencia política, no tan centrada en discutir sus ejes ideológicos -ya muy definidos como partido humanista, catalanista y democristiano-, sino más dedicada a perfilar la estrategia política y el papel a jugar en el próximo ciclo electoral.

Después de haber podido conservar el 14F un escaño en el Parlament, el de Espadaler, el reto inmediato que tiene por delante el partido es prepararse para las municipales de 2023. Y uno de los debates a abordar serán las alianzas preelectorales. En las anteriores elecciones locales -en las que Units per Avançar logró la alcaldía de La Pobla de Mafumet (Tarragona)-, hubo una casuística diversa y dependió de la realidad de cada municipio.

La responsabilidad municipal de mayor peso de Units per Avançar la ostenta Albert Batlle, quinto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, encargado del área de seguridad, que se presentó integrado en la candidatura del PSC liderada por Jaume Collboni.

No está previsto, según las fuentes consultadas, que la ponencia política que se apruebe en la convención del 10 de julio estipule un criterio único de alianzas preelectorales, ya que se singularizará el caso de la ciudad de Barcelona, que probablemente se abordará de manera específica en un futuro debate interno.

El propósito de Units per Avançar ahora es consolidar su implantación territorial y sectorial en Cataluña y afianzar su marca política en los próximos tiempos.

Se mantienen las puertas abiertas a dialogar con otros actores políticos que quieran recomponer el atomizado espacio del catalanismo moderado, pero a la vista de todos los intentos fracasados hasta ahora, Units pondrá todas sus energías en expandirse como organización y visibilizar su proyecto propio.

Uno de los pasos que está a punto de dar en este sentido es la apertura de su sede central en Barcelona: el partido ha encontrado ya un céntrico local de alquiler, de casi 200 metros cuadrados. Se trata de una planta baja en la calle Aragó, entre Roger de Llúria y Pau Claris, en cuyo exterior lucen los logos de Units per Avançar.

La sede está siendo acondicionada y aún no ha sido inaugurada, a la espera de que remitan las medidas de seguridad por la pandemia y pueda entrar en funcionamiento con normalidad.

Alianza con el PSC

En vísperas de la convocatoria de las elecciones del 14-F, el PSC exploró la posibilidad de integrar en su lista no solo a Units per Avançar, sino también a otros grupos minoritarios del catalanismo moderado no independentista, como Lliures o la Lliga Democràtica, pero las conversaciones no fructificaron.