Duran Lleida lidera el foro de diálogo entre España e Italia

«Minicumbre» a la vista en Barcelona entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi. Ambos mandatarios coincidirán el próximo 18 y 19 de junio en la capital catalana para participar en el XVIII Foro de Diálogo España-Italia, una cita que lleva celebrándose desde 1999 entre ambos países y que, este año, tendrá como objetivo abordar la gestión de los fondos europeos y el futuro de la Unión Europea. Los encargados de coordinar la reunión, que congregará a empresarios, autoridades europeas, ministros y altos cargos de cada gobierno, serán el ex líder de Convergència i Unió en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, y el ex primer ministro italiano, Enrico Letta.

Duran i Lleida se ha mostrado satisfecho de que el Foro recupere su sede de Barcelona, donde se había celebrado durante varios años antes de que estallara el «procés», ya que permitirá, por primera vez, que Cataluña acoja una reunión internacional con presencia de miembros de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo: en concreto, estarán el vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, Josep Borrell; el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

El ex dirigente de Unió ha subrayado que tanto para Italia como para España, aprovechar bien los fondos es «como garantizar continuar el camino del progreso económico y social y no quedar atrás para décadas». Asimismo, también ha asegurado que a los dos países les interesa que la UE «profundice en su unidad y la amplíe». «Si la UE no avanza en esta dirección, el mundo quedará polarizado en torno a China y Estados Unidos con todas las consecuencias económicas, sociales, tecnológicas o en el modelo basado en la defensa de los derechos humanos», ha añadido.

La inauguración del evento correrá a cargo de los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi; Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y Arel, Francesco Merloni, y también intervendrá el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Paolo Gentiloni. Durante la primera jornada se celebrará un debate sobre los fondos europeos y la transición energética con el ministro italiano de Transición Ecológica, Roberto Cingolai. El segundo panel del día estará encabezado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, junto con el ministro italiano de Innovación Tecnológica y Transición Digital, Vittorio Colao.

El segundo día del encuentro se centrará en los fondos europeos y el futuro de las ciudades. La clausura correrá a cargo de los coordinadores del Foro, Josep Antoni Duran i Lleida y Enrico Letta; los embajadores de España en Italia, Alfonso Dastis, y de Italia en España, Riccardo Guariglia, y de los ministros de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y de Italia, Luigi de Maio.

Lo cierto es que Barcelona acogerá en una misma semana dos actos de gran dimensión económica. Además de este foro, entre el 16 y el 18 de junio también se celebrarán la reunión del Cercle d’Economía, donde previsiblemente asista el Rey Felipe VI.