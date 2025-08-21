Roban las teclas de un piano gratuito para el público en las calles de Barcelona: "Es una vergüenza"

Algo muy beneficioso en la sociedad es que los creadores de contenido hablen sobre la delincuencia que puede ocurrir en las calles de una ciudad en concreto, ya que esto resulta de verdadero calor para quienes no han viajado a un lugar determinado. Estos testimonios publicados en las redes sociales suelen visibilizar una problemática que varios ciudadanos sufren en silencio. Sobre esto mismo ha hablado un 'tiktoker' latinoamericano y ha centrado el foco en Barcelona.

Esto fue algo con lo que se encontró Augusto, también conocido como @augusssssto en TikTok, un joven influencer de origen argentino que en la actualidad reside en España, más concretamente en Barcelona. En cuanto al tipo de contenidos que sube, se pueden destacar temas como las experiencias cotidianas, evidentemente las de un extranjero viviendo fuera de su país; como las recomendaciones sobre la ciudad o algunas reflexiones más personales.

"Amigos, aquí en Barcelona han puesto algunos puntos con pianos gratis"

Sin embargo, el tema que ahora interesa es el de un vídeo que subió hace menos de un año. En él, se puede ver cómo Augusto se está grabando a sí mismo en las calles de la Ciudad Condal, justamente en Plaza Cataluña. Nada más comenzar con este testimonio, realiza las siguientes declaraciones: "Amigos, aquí en Barcelona han puesto algunos puntos con pianos gratis".

Lo habitual cuando se instalan este tipo de servicios es que la ciudadanía los utilice con cautela para que puedan ser empleados por todos y cada uno de los habitantes. Por lo tanto, se estaría hablando de una causa común, una causa por la que todos se estarían preocupando por el bienestar general. No obstante, existen casos, como con el que se ha encontrado Augusto, en el que no siempre tiene que pasar lo que es objetivamente correcto.

"Le robaron todas las teclas. No lo puedo creer"

Este joven influencer, el cual también es creador de contenido sobre el mundo del fútbol, asegura que estaba paseando con un amigo y "¿qué pasó? Miren esto amigos...". Esto lo dice mientras que acto seguido enfoca uno de los "pianos gratis para que puedan tocar la gente que sepa tocarlo". En este plano, se puede ver cómo el teclado ha sido deteriorado en su parte derecha izquierda. Básicamente, se ha pasado de un 100% de teclas intactas a un 6,8%, muy probablemente.

"Le robaron todas las teclas. No lo puedo creer", anuncia mientras que ofrece imágenes en movimiento de todo el instrumento musical. A su vez, aparte de los robos que ha sufrido el piano, también se puede ser testigo de que ha sido grafiteado por diversas partes y con tintas diferentes; sobre todo negras, blancas y rojas. Todo esto es algo que deja totalmente perplejo a Augusto.

"Solo quedaron seis teclas. Esto es una vergüenza"

"Aquí se sentaba mucha gente a tocar. Encima, es un piano de cola que está bastante bueno y le robaron todas las teclas. Estamos en pleno Plaza Cataluña y miren cómo quedó". Tras ver la cantidad de huecos que tiene ahora el teclado que posibilita escuchar notas musicales, el protagonista del vídeo comienza a contar cuántas teclas han 'sobrevivido' a estos actos vandálicos. "Solo quedaron seis teclas. Esto es una vergüenza", declara a la vez que el testimonio llega a su fin.

En cuanto al apartado de comentarios, lo cierto es que gran parte de los usuarios han enviado mensajes repletos de humor, básicamente quitándoles hierro al asunto. No obstante, también se pueden ver observaciones de todo tipo, como por ejemplo: "Que mal, hay otros pianos en Barcelona públicos, espero que al menos quede alguno sin destrozar"; "Qué vergüenza"; o "Lo de la inseguridad de Barcelona es muy fuerte...". Sin embargo, los comentarios más destacados por parte de la audiencia han sido los siguientes: