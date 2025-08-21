Xavier García Albiol estalla y señala la nacionalidad de un multirreincidente en sus redes: "Un marroquí con 58 detenciones"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha vuelto a hacer de la seguridad ciudadana uno de los ejes centrales de su discurso público. Este miércoles, el dirigente popular compartió en su cuenta de X (antes Twitter) la detención de un hombre en el barrio de Llefià, sorprendido mientras robaba en un comercio y que, según explicó, llegó a lesionar a tres agentes de la Guardia Urbana antes de ser reducido. Albiol subrayó que se trataba de “un marroquí de 28 años con 58 detenciones por robo con violencia”, y añadió que no entiende cómo “esta gente sigue en España”.

El mensaje refleja una de las principales preocupaciones en Cataluña: la multirreincidencia delictiva, un fenómeno que ha ido ganando protagonismo en el debate público. Casos de ladrones con decenas de antecedentes y que, aun así, permanecen en libertad son habituales en los partes policiales, lo que ha llevado al Govern de la Generalitat a aprobar diversas medidas legislativas y judiciales para endurecer la respuesta contra estos delitos. La consejería de Interior y la de Justicia han impulsado en los últimos meses protocolos específicos y un plan de choque para frenar la reiteración delictiva.

En este contexto, García Albiol, conocido por su estilo directo y contundente, se ha posicionado como uno de los dirigentes más duros en Cataluña frente a la delincuencia y la inmigración irregular. Desde que regresó a la alcaldía con mayoría absoluta en 2023, el líder del PP en Badalona ha convertido la lucha contra la okupación, la criminalidad y la inseguridad en los barrios en uno de los pilares de su gestión. Su receta combina presencia policial y una constante denuncia pública de los casos más mediáticos a través de sus redes sociales, donde señala la nacionalidad de los delincuentes.

Badalona, tercera ciudad de Cataluña en número de habitantes, se ha convertido así en el principal bastión del PP en la comunidad. Y lo ha hecho bajo la marca personal de Albiol, que insiste en visibilizar episodios como el ocurrido en Llefià para reforzar su discurso: tolerancia cero con la delincuencia y exigencia al Estado de que actúe frente a los extranjeros multirreincidentes que, pese a acumular decenas de antecedentes, continúan en el país.