Fiesta Mayor de Sants: pregón, programación y restricciones

Esther López y Júlia Truyol, las dos actrices de la compañía teatral La Calórica, popular por la serie de humor 'Sala Polivalent' en 3Cat, serán las pregoneras de la Fiesta Mayor de Sants 2025, que se celebrará del sábado 23 de agosto hasta el 31 de agosto.

Durante nueve días, Sants celebrará su fiesta mayor con once calles decoradas por los vecinos y una programación de más de 300 actividades entre conciertos, cultura popular, los actos de calle para todas las edades, competiciones deportivas y gastronomía.

El Parque de la España Industrial volverá a acoger este año toda la programación unitaria del martes de la Fiesta Mayor de Sants.

Mientras dure la Fiesta Mayor, el Ayuntamiento ha limitado el horario de apertura de los locales comerciales de venta de alimentación con permiso de venta de alcohol que se encuentran en los ámbitos donde se hallan los principales espacios de actividad festiva nocturna, que deberán cerrar entre las 22.00 horas y las 07.00 horas.

Según ha informado el consistorio, la medida busca reducir el consumo de alcohol en la vía pública y disminuir las conductas incívicas y los botellones para hacer más compatible la participación en la Fiesta Mayor con el descanso del vecindario y reducir suciedad en la vía pública.

En este sentido, también se reforzarán los dispositivos de limpieza en los principales espacios y calles donde haya actividad de Fiesta Mayor.