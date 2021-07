Cuixart amenaza a Pedro Sánchez con volver a votar

La primera intervención de Jordi Cuixart tras salir de prisión ha ofrecido una nueva muestra de lo que aquellos que se oponían a los indultos avisaron. El presidente de Òmnium Cultural, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “Catalunya no dejará nunca de votar: Lo siento mucho por usted”. “Que sepa que desde la lucha no violenta seguiremos, seguiremos presionando para que nos escuchen y votaremos tantas veces como haga falta”, ha asegurado este jueves por la tarde en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, en su primer acto político de la entidad, una semana después de ser indultado por el 1-O. Tras haberle sido conmutada la pena el activista secesionista no ha querido dejar pasar la oportunidad de avisar a Sánchez.

Cuixart se ha mostrado crítico con los indultos, ha dicho que no harán callar la voz de los ciudadanos de Catalunya, en sus palabras, y se ha preguntado: “¿Alguien se piensa que podrán hacer renunciar al pueblo de Catalunya a su libertad? Que nadie de equivoque, no renunciaremos”. Con motivo del 60º aniversario de Òmnium Cultural que se conmemora este mes de julio, Cuixart ha manifestado su voluntad de que sea un acto de reencuentro y de generosidad, “en el que no falte nadie, para que el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras” puedan asistir.

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha hecho un llamamiento a iniciar un ciclo de movilizaciones a favor de la independencia y ha avanzado que el próximo 11 de septiembre quieren “volver a hacer de la capital de Catalunya el centro de la lucha por la libertad”. Estos pretenden volver a encender a la gente que en las últimas semanas no han conseguido movilizar a la gente que pretendían.

INTERVENCIÓN EN LA ONU

Cuixart también ha participado este jueves en el plenario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se ha celebrado en Ginebra (Suiza) y en el que ha asegurado que la sociedad civil “se mantendrá firme en el ejercicio de los derechos fundamentales”. Cuixart también ha alertado de que “si se permite la represión política, los países más autoritarios se sentirán legitimados en sus propias prácticas antidemocráticas”, y ha afeado que criminalizar manifestaciones pacíficas tiene efectos disuasorios, en sus palabras.