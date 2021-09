La Generalitat recula y no asiste a la protesta contra la ampliación de El Prat con Colau también ausente

La fotografía de la protesta contra la ampliación del aeropuerto de Barcelona finalmente no ha tenido ningún miembro de la Generalitat pese a la amenazas y las algaradas que acabaron con el Gobierno de Pedro Sánchez dejando en suspenso el proyecto. Ningún consejero del Govern ha acudido este domingo a la manifestación convocada por las plataformas Xarxa per la Justícia Climàtica y Zero Port después de que el presidente Pedro Sánchez diera carpetazo a la inversión tras la mesa de diálogo de esta semana.

Otra de las grandes ausentes ha sido Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y una de las dirigentes que más se ha opuesto al proyecto. De hecho, la exalcaldesa lideró desde el primero momento el rechazo a la obra, reclamó apoyo a Podemos en la Moncloa e incluso visitó la laguna de La Ricarda con la vicepresidenta Yolanda Díaz en plena polémica por el proyecto. Sí han estado miembros de su partido, los comunes.

Cabe recordar además que la posible participación de consejeros del Ejecutivo de Pere Aragonès a esta protesta fue uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno de Pedro Sánchez para suspender la inversión acordada entre el Ejecutivo central y la Generalitat para ampliar el Aeropuerto.

De hecho, el 7 de septiembre la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa afirmó que no descartaba que algún conseller participara en esta manifestación: “No me sorprendería”, dijo.

Además, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, apuntó que los republicanos participarían de alguna manera en esta protesta y abrió la puerta a que alguno de sus consejeros asistiera a la manifestación con la vista puesta en la titular de Acción Climática, la republicana Teresa Jordà. Finalmente, el Ejecutivo de Pere Aragonès ha reculado y no ha asistido.

Sí han estado en la protesta representantes de Esquerra, como el exconseller Raül Romeva, la portavoz adjunta en el Parlament, Meritxell Serret, la eurodiputada Diana Riba y otros diputados y cargos de los republicanos. También la CUP, partido que sustenta al Govern Aragonès desde el Parlament, y los comunes, sin Ada Colau pero con la presidenta del grupo en la cámara, Jéssica Albiach.