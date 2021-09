Ultimátum del Ayuntamiento de Barcelona: cerrará comercios que vendan alcohol fuera de horas

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido, finalmente, tomar cartas en el asunto de los botellones. quiere atacar de raíz una de las causas del problema de las botellón. Para ello, amenaza con el cierre de aquellos locales que vendan alcohol o bien a menores o bien fuera del horario autorizado. El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha reconocido que esto ocurre y ha anunciado que el consistorio intensificará las inspecciones y las multas, que van de los 20.000 a los 500.000 euros, pero que irá más allá e incluso se cerrarán los comercios de conveniencia que incumplan la normativa. “Vamos a ser contundentes”, ha asegurado.

El primer teniente de alcalde ha apuntado que desde el Ayuntamiento se ha detectado un incremento de la venta de alcohol ilegal a menores y también fuera del horario permitido, es decir, a partir de las 11 de la noche. “Sólo había que ir al día siguiente de los disturbios sobre el terreno y ver los restos de la fiesta”, ha asegurado. Por ello, como ya avanzó el responsable de Seguridad municipal, Albert Batlle, se intensificará la campaña para detener el comercio ilegal de alcohol. También ha apuntado, además, que el Ayuntamiento no ha dejado de trabajar con los mecanismos coercitivos para combatir estos incumplimientos.

Collboni ha reiterado que “no podemos normalizar que gente muy joven consuma alcohol en la calle. No podemos consolidar el botellón como una oferta de ocio en las ciudades”, ha dicho. Pero ha recordado “que esto no sólo pasa en Barcelona”. En este sentido, subrayó que no sólo es una cuestión de botellones y de orden público, sino también por una cuestión de salud.

El socialista también ha considerado que si el ocio nocturno hubiera estado abierto, habría “quitado presión” durante las fiestas de la Mercè. Ha defendido también que una concentración de personas como las de los macrobotellones de este fin de semana no se había producido antes.

Ha rechazado, sin embargo, que el Ayuntamiento no estuviera trabajando sobre este tema y ha puesto como ejemplo que entre junio y agosto se han puesto 11.000 sanciones para incumplir la ordenanza de civismo y se ha desalojado más de 250.000 personas.

Rifirrafe político con ERC

El anuncio, sin embargo, ha molestado a Esquerra República. El líder municipal, Ernest Maragall, ha acusado a Collboni de oportunismo político en un tuit en el que también ha recordado que los republicanos ya plantearon estas medidas preventivas hace semanas. También acusó al socialista de rehuir la responsabilidad por el “desastre de gestión de la Mercè”.