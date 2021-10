¿Cómo conseguir el pasaporte covid en Cataluña para acceder al ocio nocturno?

El sector del ocio nocturno está de enhorabuena. Tras meses de ostracismo por las restricciones de la Generalitat, no sólo abrirá esta semana sino que también estrenará el uso del certificado del Covid, popularmente conocido como pasaporte covid, para regular el acceso. El 8 de octubre abrirá, por lo tanto, todo el ocio nocturno y será necesario haberse descargado el pasaporte Covid que certifica la vacunación para poder entrar. El TSJC, no obstante, deberá autorizarse antes su uso.

-¿Qué tipo de actividades exigirán el pasaporte covid?

El gobierno catalán no tiene previsto hacer obligatorio el pasaporte Covid en actividades que ya están abiertas y funcionando como la restauración, los cines o los teatros. De momento, sólo el ocio nocturno lo exigirá siempre que así lo permitan los indicadores epidemiológicos. En ese caso, la Generalitat se reserva una posible implantación en otro tipo de actividades económicas para mantenerlas abiertas.

-¿Cómo obtener el pasaporte Covid en Cataluña?

-El pasaporte Covid es emitido por el Departamento de Salud y acredita tener la pauta completa. Se puede obtener a través de la aplicación La Meva Salut y funciona como acreditación digital para circular dentro de la UE y ahora también servirá para participar del ocio nocturno. Desde junio, ya se puede descargar el pasaporte Covid, tanto en versión digital, como en PDF y también está disponible para otras aplicaciones móviles y formatos.

-¿Es obligatorio estar vacunado para obtener el pasaporte covid?

-No. Si bien es cierto que el pasaporte certifica la vacunación completa, una persona que se haya realizado una PCR en uno de los centros homologados por la Generalitat también obtendrá un pasaporte temporal. Aquellos que hayan pasado la covid recientemente también pueden obtenerlo siempre que lo acrediten con una PCR. Esta información estará recogida en un código QR que sólo pueden consultar los organismos autorizados y que, además, no queda recogida en ninguna base de datos. Sanidad también emite el certificado de forma telemática. Los ciudadanos lo solicitarán electrónicamente en la web del Ministerio.

-¿Qué se necesita para obtener el pasaporte covid?

-Para obtener el certificado de vacunación, hay que cumplir uno de estos requisitos: tener un certificado de vacunación. Deberá constar que ha recibido la pauta completa o una dosis en caso de haber pasado la enfermedad. Disponer de una prueba diagnóstica negativa reciente. En el caso de la PCR deberá ser de las 72 horas previas y los tests de antígenos, de las últimas 24 horas. Haber pasado la Covid-19 y, por tanto, tener anticuerpos. Deben pasar al menos 11 días desde el positivo y tiene una validez de hasta 180 días, es decir, seis meses. En este caso, hay que tener una prueba diagnóstica PCR positiva.

Un positivo con un test rápido antigénico no tiene validez para obtener el certificado, y por lo tanto, habrá que esperar seis meses desde el diagnóstico positivo para recibir una dosis de la vacuna y obtener el documento. Estos certificados tienen un formato común, de modo que cada estado miembro puede expedirlos y son válidos en el resto de países. Para obtener la información, el pasaporte digital incluye un código QR, con el que las aerolíneas o la policía podrán comprobar la información sobre el titular con una aplicación móvil de verificación.

-¿El pasaporte covid es obligatorio para viajar a la Unión Europea?

-La CE dice que el Certificado Covid Digital de la UE no implica “una restricción de movimiento”, sino que pretende facilitar los viajes seguros. Por tanto, en caso de no tenerlo, no se puede impedir la libertad de movimiento, pero sí se pueden imponer medidas adicionales a los afectados, como pueden ser cuarentenas. Entre los que dispongan del certificado, los Estados miembros han acordado no imponer restricciones adicionales “a menos que sea necesario y proporcionado para salvaguardar la salud pública”.

-¿El pasaporte Covid es gratis?

El pasaporte Covid es gratuito para todos los ciudadanos. Sin embargo, los que no estén vacunados ni hayan pasado la Covidien-19 deben pagar las pruebas PCR. El acuerdo de los países europeos no prevé que estén financiadas, sino sólo que deben ser “asequibles y accesibles”. En el caso de personas que tienen que desplazarse a menudo por la UE, sin embargo, la Comisión Europea destinará 100 millones de euros a cofinanciar los tests.

-¿Qué vacunas acepta el certificado?

En el caso de las personas vacunadas, no todos los vacunas estarán aceptados. Sólo darán acceso al Certificado Covidien Digital de la UE las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.