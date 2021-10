El ocio nocturno en Cataluña reabre este viernes con el pasaporte Covid

El ocio nocturno en Cataluña reabrirá este mismo viernes, a las puertas del puente del Pilar, que para muchos será un fin de semana de cuatro días. Bares musicales y discotecas funcionarán de manera muy similar a antes de la pandemia, excepto que para entrar deberá mostrar el denominado pasaporte Covid, y que habrá que llevar mascarilla, obligatoria en interiores según la normativa promulgada por el Gobierno.

El Govern y la patronal del sector se reúnen esta mañana para detallar las condiciones de esta reapertura. La voluntad del ocio nocturno, además, es que se pueda bailar en el interior de los locales, y que se permita el acceso de hasta el 80% del aforo.

Salvo algunas breves reaperturas parciales, en el verano del año pasado y el de este, el ocio nocturno ha sido cerrado dieciocho meses, desde el inicio del estado de alarma a mediados de marzo de 2020 . Hace dos semanas que puede abrir hasta las tres de la madrugada, pero sólo en los espacios exteriores, lo que limita mucho el número de locales con capacidad de hacerlo.

La patronal del ocio nocturno ya había avisado que no reabriría si no tenía todas las garantías del gobierno, que, por otra parte, prepara una aplicación para que los locales puedan validar que las personas que quieren acceder a los locales tienen la pauta completa de la vacuna, han pasado la Covidien o tienen un test negativo reciente. Ahora mismo, Cataluña es la comunidad autónoma con más restricciones vigentes contra la propagación de la Covid-19 y la única que no permite abrir el interior de bares musicales y discotecas, un hecho que desde el ocio nocturno se ve como un agravio comparativo.

El sector también asegura que la negativa de la Generalitat a dejarles abrir hasta ahora es la causa principal de la proliferación de los botellones masivos, algunos de los cuales han acabado con disturbios. Todo ello cuando hace una semana que los indicadores de la pandemia han roto la tendencia a la baja y se han estancado en un ligero repunte que hay que ver cómo evoluciona.

La epidemia de coronavirus afloja en Cataluña y se mantiene en niveles moderados, con menor presión en los hospitales y con indicadores que pese a días subiendo ligeramente vuelven a la baja. Con una media de tres fallecidos por covid al día y unos 350 casos de nuevos diagnósticos, la epidemia sigue controlada y los epidemiólogos consideran que puede mantenerse así hasta que aumente la inmunidad de grupo si no llega una nueva variante que sea más contagiosa.

Según los datos de incidencia actualizados este martes por el departamento de Salud, hoy hay 417 pacientes hospitalizados por covid (cuatro más que ayer) , de los que 123 están en la UCI (tres menos).

El número de fallecidos desde el inicio de la epidemia asciende a 23.918, con siete notificaciones en las últimas 24 horas, mientras que en los últimos siete días ha habido 21 defunciones por covid, una media de tres diarias, con un ligero descenso con respecto a días anteriores.

El riesgo de rebrote (EPG), índice que mide el potencial de crecimiento de la epidemia, baja hoy dos puntos y se sitúa a 64, dentro de los parámetros de riesgo moderado.

La velocidad de propagación del virus (Rt) en Catalunya es hoy de 1,06, tres centésimas menos que ayer, lo que quiere decir que cada 100 infectados contagian a una media de 106 personas, rompiendo la tendencia al laza marcada durante los últimos ocho días por los brotes que aparecen localmente.