El PSC abre contactos para presentar una moción de censura contra Albiol en Badalona

El presidente del grupo municipal del PSC en Badalona, Rubén Guijarro, ha anunciado esta mañana que abre contactos “formales” con todos los grupos para impulsar una moción de censura contra el alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol. Así lo ha dicho en una entrevista a ‘Radio 4 y La2′ tras constatar que Albiol no dimite a pesar de aparecer en los Papeles de Pandora. “El alcalde está atrincherado en no dimitir con excusas de mal pagador y haciendo prevalecer su personalismo antes de la ciudad”, ha añadido. Guijarro no quiso poner fecha a cuándo se podría formalizar la moción de censura y dijo que actuarán con “prudencia”.

El líder del PSC en Badalona se ha mostrado dispuesto a asumir la responsabilidad de relevar Albiol “por dignidad y buena imagen de la ciudad”. Y es que ese es, sin duda, uno de los grandes escollos a superar por una oposición tremendamente fragmentada. Es decir, quién se quedará con la vara de mando. No en vano, de los 27 concejales del Ayuntamiento de Badalona 11 son del PP, 7 de ERC, 6 del PSC, 2 de BComú y uno de Junts.

El concejal del PSC, que ha rechazado poner fecha a la moción, ha explicado que el PSC hablará con todas las formaciones con el objetivo de poner fin “al tiempo del PP, al tiempo de la corrupción”, tras un episodio que considera que ha supuesto la crisis más grave de la democracia en Badalona, en sus palabras.

En ese sentido, ha reprochado a Albiol sus “reiteradas mentiras” sobre el poder general que tenía para gestionar la sociedad en Belice que sacaron a la luz los Papeles de Pandora, al asegurar que no estaba relacionada con el partido y que no tenía actividad.