Carmen Laforet regresa a Barcelona

Este año estamos celebrando el centenario de Carmen Laforet, uno de los grandes nombres de la literatura española del siglo XX. Nacida en Barcelona es precisamente su novela más leída, «Nada», una obra que tiene a la capital catalana en los primeros años de la gris posguerra como principal decorado. Esta ciudad es también el testimonio del gran triunfo de la entonces joven y desconocida narradora al obtener en 1944 el primer Premio Nadal gracias a «Nada».

Una efeméride de este tipo merecería un gran reconocimiento en Barcelona, una celebración a la altura de la calidad literaria de Laforet. Sin embargo, en este tiempo no se ha hecho ninguna actividad importante. Alguien en el Ayuntamiento debió darse cuenta y ayer se inauguró en la Biblioteca Jaume Fuster una exposición alrededor de la vida y obra de la escritora. Pero no esperen ver expuestos libros, manuscritos u objetos personales. Se trata de un recorrido por el mundo de Carmen Laforet de la mano de plafones.

Coincidiendo con el acto, ayer estuvo en Barcelona Agustín Cerezales Laforet, hijo de la autora de «La isla y los demonios» y responsable de una estupenda aproximación recientemente publicada por Destino. En «El libro de Carmen Laforet», el autor aporta textos, documentos y todo tipo de materiales para entender mejor el mundo literario de su madre.

Agustín Cerezales en la casa natal de su madre Carmen Laforet FOTO: Miquel Gonzalez

Cerezales paseó ayer por la casa de la calle Aribau con Consell de Cent donde nació Carmen Laforet, inspiración de las páginas de «Nada». Al ser preguntado por este diario por el centenario, aseguró que «estoy muy contento por las decenas de iniciativas que se han realizado, como la exposición que tendrá lugar el próximo mes de marzo en el Instituto Cervantes. Pero lo que más me gusta es comprobar la curiosidad y el afecto que hay hacia mi madre. Me he dado cuenta que es muy querida por los lectores. Existe una gran admiración por sus libros, no solamente “Nada”».

¿Se consideraba Carmen Laforet una escritora barcelonesa? Agustín Cerezales no tiene dudas en el momento de contestar que «sí, era ella barcelonesa pero sin serlo. Nació aquí y volvió muy joven aquí después del tiempo en el que vivió en Canarias, encontrándose con un panorama desolador. Pero ella era una mujer que era muy poco de pertenecer a los sitios. Entonces, ¿qué se sentía? Pues era catalana, española, vasca, castellana... A ella le gustaba decir “no conozco ríos que sean mis enemigos”».

No parecen que las instituciones, con alguna honrosa excepción, hayan estado a la altura durante la celebración de este centenario, aunque Agustín Cerezales admitió no estar molesto sino «contento con la respuesta de los lectores».

Este viaje a Barcelona ha servido también para encontrarse precisamente con quienes leen a Carmen Laforet y quieren saber más sobre una autora que nos resulta fascinante. «Es un peso que llevo con mucho gusto. No pesa nada representarla», aclaró. Cuando se le pide un libro para entrar por primera vez en Laforet no habla de «Nada» y se queda con «La isla y los demonios».