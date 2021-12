Colau suspende la fiesta de Fin de Año y mantiene, por ahora, la cabalgata

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ha querido esconder su malestar con las restricciones aprobadas por la Generalitat con cierta nocturnidad y alevosía. No obstante, acata. Así, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que suspende el espectáculo de Fin de Año previsto en la avenida de la Reina Maria Cristina ante la imposibilidad de cumplir con el toque de queda y mantiene, por ahora, la cabalgata de Reyes.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que ve “imposible” celebrar el acto previsto para Fin de Año teniendo en cuenta medidas como el toque de queda, que impedirá salir a la calle entre la 1 y las 6 h. “Lo lamentamos muchísimo porque estaba todo listo, pero no reúne las características que marcan las restricciones”, ha dicho Colau.

Una de las actividades más señaladas sin lugar a dudas en el calendario de Navidad en Barcelona es la cabalgata de Reyes 2022. Al respecto, Ada Colau ha dicho que por ahora se mantiene, si bien el Ayuntamiento ha convocado una reunión de urgencia de seguimiento de las nuevas medidas, que se aplicarán a partir de la noche del 23 al 24 de diciembre. Tal y como ha dicho la alcaldesa, habrá que “revisar todos los recursos disponibles” y ver si se puede cumplir con las exigencias.

El consistorio ya anunció que, en el contexto actual de pandemia, no podría celebrarse una fiesta multitudinaria como las que se hacían antes de la crisis sanitaria. Ahora bien, proponía un espectáculo cuyos detalles debían anunciarse en los próximos días. Sin embargo, la explosión de casos de covid1 ha hecho cancelar el plan. Colau se ha mostrado “sorprendida” con las restricciones anunciadas este lunes por el gobierno de la Generalitat. Si bien no pone en duda la necesidad de adoptar medidas para frenar el incremento de la covid, acusa al ejecutivo catalán de “falta de previsión” para comunicarlas cuando faltan pocos días para las fiestas de Navidad.

La alcaldesa recuerda que las nuevas restricciones afectan a “muchos ámbitos diferentes”, como el ocio nocturno, la restauración o la cultura, y pide al gobierno de Cataluña que acuerde las “ayudas necesarias” para que estos sectores “puedan soportar las medidas en un momento tan importante como lo son las fiestas de Navidad”.