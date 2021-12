Cataluña ordena a Pedro Sánchez que imponga restricciones a Ayuso en Madrid

Pere Aragonès es consciente de que se juega mucho en la gestión de la sexta ola. El president ha optado por anticiparse al resto de autonomías en la toma de medidas para contener el avance del coronavirus y las restricciones, muy impopulares, tienen un difícil encaje social. Por ello, para evitar quedarse solo en la aplicación de medidas y para evitar, también, que los contagios de otros territorios pueden influir sobre la evolución de la pandemia en Cataluña, ha asegurado que mañana, en la reunión de presidentes autonómicos, pedirá a Pedro Sánchez que ordene al resto de comunidades con una situación epidemiológica similar que emprendan actuaciones restrictivas, en un mensaje dirigido principalmente a la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

“Exigiremos al Gobierno a que se actúe en esta dirección”, ha señalado Aragonès, que es consciente de que Cataluña ha naufragado en la gestión de toda la pandemia desde marzo de 2020, mientras la Comunidad de Madrid ha proyectado una gran capacidad de gestión y ha ganado mucha popularidad entre los propios catalanes. “Las cifras de los últimos días no han obligado a actuar”, ha afirmado Aragonès en una comparecencia este martes. “Tenemos los indicadores disparados y la situación es crítica”, ha afirmado, para justificar las restricciones tomadas. “Un Govern no se puede quedar de brazos cruzados”, ha añadido Aragonès, que ha insistido en pedir un fondo Covid para poder mitigar los problemas que van a sufrir los sectores más castigados por las restricciones. Aragonès también ha matizado que, en la reunión de mañana, no pedirán el estado de alarma.

“Nos estamos avanzando al resto de territorios. En este sentido, hemos ido rápido”, ha asegurado Aragonès, un mensaje que ha reiterado varias veces durante su comparecencia de prensa, señal de su inquietud por proyectar gestión tras unos meses en los que la Generalitat ha sufrido duras críticas por el desgobierno. Aragonès, en la misma línea, también ha reivindicado que la autonomía catalana es el territorio español que más ayudas económicas ha dado para paliar los problemas que sufren los sectores con restricciones.

Lo cierto es que, en todo caso, Cataluña ya es la autonomía de España con mayor ocupación de camas UCI por Covid: está en un 29,96%, por delante de Melilla (29,41%) y País Vasco (24,65%), mientras que Madrid está en 14,31%. En cambio, la incidencia a 14 días, Cataluña se encuentra en 548 casos, por debajo de la media nacional (609) y de la Comunidad de Madrid (651).

Cataluña se ha convertido en la primera autonomía española en adoptar duras restricciones para contener la sexta ola de coronavirus. Entre las más destacadas figuran el regreso del toque de queda entre la 1 y las 5 de la noche en todos aquellos municipios que superen los 10.000 habitantes y una incidencia a siete días de 500 casos, el cierre del ocio nocturno y la limitación de aforos. No obstante, estas medidas entrarán en vigor del jueves al viernes y siempre que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo avale: por ello, el Govern tiene que tenerlo muy bien justificado. En este sentido, la Generalitat argumenta que, según el informe elaborado por el Comité Científico Asesor, la previsión es que, sin restricciones, en enero habría 25.000 contagios diarios con “un impacto muy elevado sobre el número de hospitalizaciones”.

Ahora bien, el propio documento del Comité facilitado al Govern para imponer restricciones también señala que, hasta el momento, solo se sabe que ómicron es más transmisible, pero se desconoce su gravedad. Es decir, se pueden hacer estimaciones con cifras de los contagios, pero no de la evolución de las hospitalizaciones. Si bien, en el propio documento se hace una previsión: “Considerando que ya se están haciendo haciendo más de 24.000 visitas diarias por Covid en la atención primaria y el 30% de las camas UCI son de pacientes con Covid, el crecimiento rápido de ómicron colapsará los servicios asistenciales a principios de enero de 2022″.

Entre las medidas sugerido por este comité de expertos, todo profesionales independientes, aparecen todas las medidas adoptadas por la Generalitat, excepto el toque de queda.