Cómo reservar mesa en un restaurante con estrellas Michelín

Judit decidió que sería un buen regalo de Reyes para Marcos, su marido, llevarle un día a comer a un restaurante con estrella Michelín. Y nada menos que con tres estrellas Michelín: el Celler de Can Roca. Pero se encontró con un curioso sistema de reservas. La ventana apenas se abría, si se abría, unos minutos a medianoche el día 31 de cada mes. Lo hizo con previsión y empezó a probar suerte los primeros meses del año pasado. El 1 de marzo, lo consiguió. Contra todo pronóstico se le abrió un calendario, las manos le temblaron y, por si acaso, reservó tan pronto como pudo, para el próximo 12 de febrero, casi un año por delante. Marcos, incrédulo, recibió el valioso regalo hace apenas unos días.

Por lo que parece este sistema está muy extendido por los restaurantes más solicitados de España. Hasta el punto de que, al margen de ponerse la pertinente alarma para reservar plaza en el local de turno, hay quien se la juega en Nochevieja por aquello de que la gente anda más despistada. El propio Celler de Can Roca explica en su web que “las reservas se aceptan con un máximo de 11 meses de antelación y no se tramitan peticiones que sobrepasen este límite. Podemos acomodar discrecionalmente peticiones entre 2 y 12 comensales. El nuevo periodo de reservas se abre a las cero horas, 00:00 am hora local, del primer día de cada mes”.

Otro restaurante con un sistema similar es DiverXO, en Madrid, aunque con pequeñas variaciones. En su caso, tal y como explica en la web, “el día 1 de cada mes a las 16.00h abrimos el periodo de reservas del mes siguiente. Para poder reservar en DiverXO es necesario comprar un ticket, como cuando acudes al teatro o a ver un partido de fútbol”.

Hay restaurantes, sin embargo, que mantienen un sistema más o menos tradicional. Es el caso de Arzak, Abac, Cenador de Mos o Aponiente. Es decir, en la web se abre un calendario, reservas el día y todo listo, aparentemente, ya que un epígrafe explica que “el calendario no refleja la disponibilidad real del restaurante; es posible que su reserva entre en lista de espera”. Y así es, el comensal pasa a engrosar esa lista para el día deseado. Alguno de ellos ofrece la posibilidad de seleccionar un segundo día como alternativa, pero, en cualquier caso, a esperar toca.

Hay un total de 229 restaurantes, repartidos por toda la península y las islas Canarias y Baleares con una o más estrellas michelín. Por número de locales, Cataluña es la comunidad autónoma que más restaurantes tiene con un total de 49, seguido de País Vasco con 24, y el empate entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid con 22.

Lista de restaurantes con estrella Michelín

Tres Estrellas Michelin

Andalucía

Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz)

Cantabria

El Cenador de Amós (Villaverde de Pontones)

Cataluña

Àbac (Barcelona)

El Celler de Can Roca (Girona)

Lasarte (Barcelona)

Comunidad de Madrid

DiverXO (Madrid)

Comunidad Valenciana

Quique Dacosta (Dénia, Alicante)

País Vasco

Akelarre (San Sebastián)

Arzak (San Sebastián)

Azurmendi (Larrabetzu, Vizcaya)

Martín Berasategui (Lasarte, Guipúzcoa)

Dos Estrellas Michelin

Andalucía

Bardal (Ronda, Málaga)

Noor (Córdoba)

Skina (Marbella, Málaga)

Cataluña

Angle (Barcelona)

Bo.TiC (Corçà, Girona)

Cinc Sentits (Barcelona)

Disfrutar (Barcelona)

Enoteca (Barcelona)

Cocina Hermanos Torres (Barcelona)

Les Cols (Olot, Girona)

Miramar (Llançà, Girona)

Moments (Barcelona)

Castilla La Mancha

Iván Cerdeño (Toledo) NUEVO

Maralba (Almansa)

Comunidad de Madrid

Smoked Room (Madrid) NUEVO

Coque (Madrid)

DSTAge (Madrid)

Paco Roncero Restaurante (Madrid)

Ramón Freixa (Madrid)

Comunidad Valenciana

BonAmb (Xàbia, Alicante)

El Poblet (Valencia)

L’Escaleta (Cocentaina, Alicante)

Ricard Camarena (Valencia)

Extremadura

Atrio (Cáceres)

Galicia

Culler de Pau (O Grove, Pontevedra)

Islas Baleares

Voro (Canyamel, Mallorca) NUEVO

Islas Canarias

M.B. Martín Berasategui (Santa Cruz de Tenerife)

La Rioja

El Portal (La Rioja)

Navarra

El Molino de Urdániz (Urdániz)

País Vasco

Amelia by Paulo Airaudo (Donostia, San Sebastián) NUEVO

Mugaritz (Renteria)

Principado de Asturias

Casa Marcial (Arriondas)

Región de Murcia

Cabaña Buenavista (El Palmar)

Una Estrella Michelin

Andalucía

Cañabota (Sevilla) NUEVO

Nintai (Marbella) NUEVO

Abantal (Sevilla)

Alevante (Chiclana de la Frontera, Cádiz)

Bagá (Jaén)

Choco (Córdoba)

Dama Juana (Jaén)

El Lago (Marbella, Málaga)

José Carlos García (Málaga)

La Costa (El Ejido, Almería)

Lú, Cocina y Alma (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Mantúa (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Messina (Marbella, Málaga)

Sollo (Fuengirola, Málaga)

Aragón

Callizo (Aínsa, Huesca)

Cancook (Zaragoza)

Espacio N (Esquedas, Huesca)

La Prensa (Zaragoza)

Lillas Pastia (Huesca)

Hospedería El Batán (Tramacastilla,Teruel)

Tatau Bistro (Huesca)

Canarias

El Rincón de Juan Carlos (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) NUEVO

Nub (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) NUEVO

Poemas by Hermanos Padrón (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria) NUEVO

Kabuki (Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife)

La Aquarela (Arguineguín, Gran Canaria)

Los Guayres (Mogán, Gran Canaria)

Nub (La Laguna, Santa Cruz de Tenerife)

Cantabria

Casona del Judío (Santander) NUEVO

El Serbal (Santander, Cantabria) NUEVO

El Nuevo Molino (Puente Arce, Cantabria)

La Bicicleta (Hoznayo, Cantabria)

La Solana (Ampuero, Cantabria)

Castilla la Mancha

Coto de Quevedo (Torre de Juan Abad, Ciudad Real) NUEVO

El Bohío (Illescas, Toledo)

El Doncel (Sigüenza, Guadalajara)

El Molino de Alcuneza (Sigüenza, Guadalajara)

Raíces-Carlos Maldonado (Talavera de la Reina, Toledo)

Retama (Torrenueva, Ciudad Real)

Trivio (Cuenca)

Castilla y León

Alejandro Serrano (Miranda de Ebro, Burgos) NUEVO

Lera (Castroverde de Campos, Zamora) NUEVO

Ment by Óscar Calleja (Salamanca) NUEVO

Ambivium (Peñafiel, Valladolid)

Baluarte (Soria)

Cocinandos (León)

El Ermitaño (Benavente, Zamora)

En la Parra (Salamanca)

La Botica (Valladolid)

La Lobita (Soria)

Muna (Ponferrada, León)

Pablo (León)

Refectorio (Valladolid)

Taller (Quintanilla de Onésimo)

Trigo (Valladolid)

Víctor Gutiérrez (Salamanca)

Cataluña

Atempo (Barcelona) NUEVO

Alkimia (Barcelona)

Atempo (Sant Julià de Ramis, Girona)

Aürt (Barcelona)

Caelis (Barcelona)

Can Jubany (Calldetenes, Barcelona)

Ca L’Enric (La Vall de Vianya, Girona)

Castell Peralada (Peralada, Girona)

Deliranto (Salou, Tarragona)

Can Bosch (Cambrils, Tarragona)

Dos Palillos (Barcelona)

Els Casals (Sagàs, Barcelona)

Els Tinars (Llagostera, Girona)

Emporium (Castelló d’Empúries, Girona)

Estany Clar (Cercs, Barcelona)

Fogony (Sort, Lleida)

Fonda Sala (Olost, Barcelona)

Hisop (Barcelona)

Hofmann (Barcelona)

Koy Shunka (Barcelona)

L’Aliança 1919 d’Anglès (Anglès, Girona)

L’Antic Molí (Ulldecona, Tarragona)

La Boscana (Bellvís, Lleida)

La Cuina de Can Simón (Tossa de Mar, Girona)

La Fonda Xesc (Gombrèn, Girona)

Les Magnòlies (Arbúcies, Girona)

Les Moles (Tarragona)

L’Ó (Sant Fruitós de Bages, Barcelona)

Lluerna (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona)

Malena (Lleida)

Massana (Girona)

Oria (Barcelona)

Quatre Molins (Cornudella de Montsant, Tarragona)

Rincón de Diego (Cambrils, Tarragona)

Tresmacarrons (El Masnou, Barcelona)

Via Veneto (Barcelona)

Villa Retiro (Xerta,Tarragona)

Xerta (Barcelona)

Comunidad de Madrid

Deessa (Madrid) NUEVO

Quimbaya (Madrid) NUEVO

A’Barra (Madrid)

Chirón (Valdemoro, Madrid)

Cebo (Madrid)

Clos Madrid (Madrid)

El Corral de la Morería Gastronómico (Madrid)

El Invernadero (Madrid)

Gaytán (Madrid)

Gofio by Cícero Canary (Madrid)

Kabuki (Madrid)

Kabuki Wellington (Madrid)

La Tasquería (Madrid)

Lúa (Madrid)

Saddle (Madrid)

Yugo (Madrid)

Comunidad Valenciana

Arrels (Sagunt, Valencia) NUEVO

Atalaya (Alcossebre, Castellón) NUEVO

Fierro (Valencia) NUEVO

Kaido Sushi Bar (Valencia) NUEVO

Lienzo (Valencia) NUEVO

eix & Brases (Dénia, Alicante) NUEVO

Audrey’s by Rafa Soler (Calp, Alicante)

Baeza & Rufete (Alicante)

Beat (Calp, Alicante)

Cal Paradís (Castellón)

Casa Manolo (Valencia)

Casa Pepa (Ondaira, Alicante)

El Xato (La Nucía, Alicante)

La Finca (Elx, Alicante)

La Salita (Valencia)

Raúl Resino (Benicarló, Castellón)

Riff (Valencia)

Tula (Xàbia, Alicante)

Extremadura

Versátil (Zarza de Granadilla, Cáceres) NUEVO

Islas Baleares

La Gaia (Ibiza) NUEVO

Zaranda (Palma, Mallorca) NUEVO

Adrián Quetglas (Palma, Mallorca)

Andreu Genestra (Mallorca)

Béns d’Avall (Sóller, Mallorca)

DINS Santi Taura (Palma, Mallorca)

Es Tragón (Sant Antoni de Portmany, Ibiza)

Maca de Castro (Port d’Alcúdia, Mallorca)

Marc Fosh (Mallorca)

Es Fum (Palmanova, Mallorca)

Voro (Canyamel, Mallorca)

Galicia

Auga e Sal (Santiago de Compostela, A Coruña) NUEVO

Árbore da Veira (A Coruña)

As Garzas (Malpica de Bergantiños, A Coruña)

A Tafona (Santiago de Compostela, A Coruña)

Casa Marcelo (Santiago de Compostela, A Coruña)

Eirado (Pontevedra)

Maruja Limón (Vigo)

Miguel González (Pereiro de Aguiar, Ourense)

Nova (Ourense)

Pepe Vieira (Raxo, Pontevedra)

Retiro da Costiña (Santa Comba, La Coruña)

Silabario (Vigo)

Solla (Poio, Pontevedra)

Yayo Daporta (Cambados, Pontevedra)

La Rioja

Nublo (Haro) NUEVO

Ikaro (Logroño, La Rioja)

Kiro Sushi (Logroño, La Rioja)

Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja, La Rioja)

Navarra

Europa (Pamplona, Navarra)

La Biblioteca (Pamplona)

Rodero (Pamplona, Navarra)

País Vasco

Garena (Dima, Vizcaya) NUEVO

Alameda (Fuenterrabía, Guipúzcoa)

Andra Mari (Galdácano, Vizcaya)

Boroa (Amorebieta, Vizcaya)

Elkano (Guipúzcoa)

eMe Be Garrote (San Sebastián, Guipúzcoa)

Eneko (Larrabetzu, Vizcaya)

Etxanobe Atelier (Bilbao, Vizcaya)

Etxebarri (Axpe, Vizcaya)

Kokotxa (San Sebastián, Guipúzcoa)

Marqués de Riscal (Elciego, Álava)

Mina (Bilbao, Vizcaya)

Mirador de Ulía (San Sebastián, Guipúzcoa)

Ola Martín Berasategui (Bilbao)

Nerua (Bilbao,Vizcaya)

Zarate (Bilbao, Vizcaya)

Zortziko (Bilbao, Vizcaya)

Zuberoa (Oyarzun, Guipúzcoa)

Principado de Asturias

Ayalga (Ribadesella, Asturias) NUEVO

Arbidel (Asturias)

Auga (Gijón, Asturias)

Casa Gerardo (Prendes, Asturias)

El Retiro (Asturias)

El Corral del Indianu (Arriondas, Asturias)

Real Balneario (Salinas, Asturias)

Región de Murcia