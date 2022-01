Cataluña mantiene el cierre del ocio nocturno a pesar de suprimir el toque de queda

Cataluña continuará con el ocio nocturno cerrado a pesar de que levantará el toque de queda este viernes 21 de enero. La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha expresado la preocupación del Govern porque la “mayoría de indicadores” siguen sin bajar y no se ha llegado al pico, tal y como preveían. Por ello, todas las restricciones se prolongarán y tampoco se ha querido dar ningún horizonte concreto sobre cuándo se podrían levantar. También cabe puntualizar que, a partir de ahora, el Govern reunirá a los técnicos de forma semanal para decidir si renueva o no las restricciones, cuando hasta ahora era cada dos semanas.

La portavoz, en todo caso, ha dejado entrever que se pueden alargar bastante. “Las medidas que hemos tomado no deben durar ni una día más de lo necesario, pero que nadie espere una precipitación en levantarlas”, ha señalado Plaja.“El Govern es plenamente consciente de las afectaciones, pero las consecuencias de no aplicar restricciones no nos lo podemos permitir como sociedad”, ha añadido. “La evolución de las UCI, igual que el resto de indicadores, siguen sin ser buenos”, ha resumido la portavoz, que, también ha matizado que tampoco se han cumplido las previsiones “mas pesimistas” en las UCI, aunque los 529 pacientes que hay ahora inquietan a la Generalitat. En este sentido, la tensión hospitalaria en esta ola se ha centrado en la atención primaria, encargado de detectar los casos.

Lo cierto es que la Generalitat tomó las restricciones para evitar que en enero se superaran los 25.000 contagios diarios, pero esas previsiones se han desbordado por completo porque en las últimas 24 horas se han notificado 48.000 casos. La portavoz, en cualquier caso, ha defendido las medidas tomadas, muy polémicas en su momento: “Las medidas tomadas han servido para minimizar consecuencias”. Según ha dicho Plaja, los expertos trasladan al Govern que es cuestión de “días” que se llegue al pico de contagios.

Bilateral

Plaja también ha dicho que a finales de enero o principios de febrero se reunirá la comisión bilateral entre Estado y Generalitat, para abordar cuestiones de gestión, como traspasos. La portavoz ha dicho que en los próximos días se concretará el orden del día y la fecha para la celebración de esa cita que, principalmente, tiene como objetivo hacer balance del trabajo realizado desde septiembre y ver qué traspasos se pueden materializar: en este sentido, Rodalies y el simbólico edificio de la Policía Nacional en Via Laietana son cuestiones importantes.

Mientras la comisión bilateral se dará cita próximamente, la mesa de diálogo, que es el otro foro de negociación entre Gobierno y Generalitat, sigue lejos de encontrar un encaje en el calendario.

Villarejo

Asimismo, el Govern ha acordado pedir la creación de una comisión de investigación en el Congreso para investigar “a fondo” las acusaciones realizadas por el comisario Villarejo, vinculando al CNI con los atentados de Barcelona del 17 de agosto. Plaja, sin ánimo de darle a Villarejo credibilidad, también ha querido recalcar que “no es bueno que planee ninguna sombra de duda” sobre los ataques terroristas. “El Gobierno debe ser el primer interesado. No es un tema que se deba tratar en la mesa de negociación”, ha señalado.