Un estudio pone de evidencia que tratar el insomnio puede mejorar la sintomatología del TDAH

El insomnio es el trastorno del sueño más prevalente en la población y éste puede tener un gran impacto en la vida diaria de las personas, el cual es especialmente evidente entre quienes sufren trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), puesto que esa falta de sueño y descanso puede agravar los síntomas de esta patología. Pero además, hay que tener en cuenta que si uno de cada tres adultos presentan síntomas de insomnio, en la población con TDAH esa frecuencia se duplica.

Al respecto, Christian Fadeuilhe, psiquiatra del Servicio de Salud Mental del Hospital Val d’Hebron e investigador del grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y del CIBER de Salud Mental (CIBERSAM), recuerda que “en el TDAH hay mucha comorbilidad psiquiátrica asociada, es decir que este trastorno se asocia con mucha patología psiquiátrica como depresión, ansiedad, trastorno por consumo de sustancias e insomnio”. “Clínicamente, en la consulta, vemos que muchos de nuestros pacientes presentan problemas del sueño, en la mayoría de los casos no diagnosticados, y entendíamos que esa relación podría condicionar mucho la respuesta y la evolución del propio TDAH”, razón por la cual investigadores del Grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del VHIR y del CIBERSAM decidieron poner en marcha un estudio para profundizar en el conocimiento de la relación entre TDAH e insomnio

“Este trabajo lo desarrollamos en dos tiempos”, explica Fadeuilhe, primer autor del estudio, para a continuación concretar que “el objetivo de la primera fase era conocer cuál es la prevalencia del trastorno del insomnio en los pacientes adultos con TDAH y para ello analizamos 252 casos, en los que estudiamos con profundidad las características del TDAH, las del insomnio, la repercusión en la calidad de vida de cada uno de estos pacientes, las patologías psiquiátricas asociadas y los tratamientos”.

El resultado fue que “un 44% de los pacientes presentaban trastorno de insomnio, que se asociaba sobre todo en aquellos casos en los que había comorbilidad psiquiátrica, es decir que había otros trastornos como la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad o los trastornos por consumo de sustancias”, señala el doctor.

A partir de esos datos, en el marco de este estudio, los investigadores plantearon un segundo objetivo, que consistió en analizar de qué manera se relacionaban longitudinalmente, en el tiempo, el insomnio y el TDAH. “Queríamos conocer si tratando el insomnio mejoraba la sintomatología del TDAH y de los trastornos psiquiátricos asociados”, concreta Fadeuilhe, y para ello, tomaron a un grupo de 92 pacientes con insomnio a los que se les dio una serie de pautas de higiene del sueño para tratar de mejorar su descanso nocturno como irse siempre a dormir y levantarse a la misma hora, no tomar café o alcohol por la tarde o por la noche, no hacer actividad física intensa antes de acostarse, no hacer una cena copiosa, no usar pantallas en la media hora previa al momento de ir a la cama...

En algunos casos, fue necesario administrar medicación hipnótica para intentar garantizar ese descanso de calidad al paciente, pero fue más bien algo simbólico, ya que como apunta el primer autor del estudio, “al inicio, el19% de los participantes ya tenía prescrita esa medicación y el trabajo concluyó con solo un 20% de ellos bajo tratamiento hipnótico”.

Tras esas recomendaciones acerca de la higiene del sueño y ,en algunos casos, con medicación, se hizo una monitorización de los pacientes a los tres y a los seis meses del inicio del estudio para comprobar que “al cabo de medio año, el 72,5% había logrado resolver el trastorno de insomnio, había mejorado, y eso se produjo principalmente por esa educación en la higiene del sueño”. En definitiva, lo que pone de manifiesto este estudio es que “aplicando medidas de higiene del sueño en una población compleja desde el punto de vista psiquiátrico, porque además son pacientes que llevan asociadas otras patologías, logramos que mejorase el insomnio en 3 de cada 4 pacientes y, al mejorar el insomnio, se observa que el TDAH mejora en muchos casos en su severidad y eso sin tocar la medicación del TDAH”, señala Fadeuilhe, quien además apunta que “también se observa una reducción importante de la comorbilidad psiquiátrica que tienen los otros trastornos asociados y todo ello supone una mejora de la calidad de vida del paciente”.

Al respecto, el doctor aclara que “cuando se habla de que hay una mejoría en la severidad del TDAH nos referimos a que este trastorno, por su inatención, su impulsividad, por su hiperactividad, presenta unos síntomas que repercuten muy negativamente en la funcionalidad diaria del paciente y es ahí donde se aprecia una mejoría, en cómo estos síntomas interfieren en la vida del paciente”. “No es que desaparezca la sintomatología, sino que se puede controlar mejor”.

En cuanto al 25% de los pacientes que no presentaron una mejor tras la intervención, cabe señalar que, durante los seis meses que duró el estudio, el 87% seguía usando las pantallas en la media hora previa a ir a la cama, mientras que entre los que sí que mejoraron, solo el 35% las siguieron usando, siempre partiendo de la idea que, al inicio del estudio, el 88% de los participantes las utilizaban. “Esto es un indicador de que cuando se consiguen implementar estas medidas de higiene del sueño, la mejoría del insomnio va muy asociada, así como del TDAH y los trastornos asociados”, comenta al respecto el investigador.

Así pues, este informe, publicado en la revista Psychiatry Research, aporta mucha información para la práctica clínica. “En primer lugar, nos indica que hemos de diagnosticar y prestar especial atención a los trastornos del sueño, concretamente al insomnio, en esta población, y en segundo lugar, ya sabemos que implementando esas medidas de higiene del sueño o, puntualmente, con tratamiento hipnótico, lograremos una mejoría importante en la sintomatología del TDAH sin necesidad de recurrir a tanta medicación específica para el propio trastorno del TDAH”, concluye Fadeuilhe.

De hecho, “en algunos casos se podrá reducir medicación y en otros, probablemente, no será necesario incrementarla y además ya no habrá que pautar ansiolíticos o antidepresivos, porque esos trastornos asociados al TDAH hemos visto que también mejoran tratando el insomnio. Es decir, reducimos la polifarmacia y además reducimos las dosis o no necesitamos subir las dosis”.