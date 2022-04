Entrevista exclusiva a Alejandro Cao de Benós (representante occidental de Corea del Norte); “El capitalismo es bienestar de escaparate, hay pobreza y drogadicción”

Alejandro Cao de Benós (Tarragona, 1974) es el Delegado Especial de Relaciones Culturales de Corea del Norte, por lo que se trata de una español que ocupa un importante cargo en uno de los países que genera más interés de todo el mundo. Con gran educación y amabilidad, atiende a LA RAZÓN en exclusiva.

- ¿Que hay de verdad en lo que se cuenta en el mundo de Corea del Norte?

Que es un país socialista, una potencia nuclear y no dudará en defenderse ante cualquier ataque de los EE.UU.

- ¿Y de mentira? Da la sensación que todo, para ustedes.

- El 90% es totalmente falso. Producto de la invención, el sensacionalismo y orientación política de los medios. Y no es para nosotros, queda totalmente demostrado con tantas absurdas noticias de supuestas ejecuciones de personas que “resucitan” al poco tiempo. El problema es que los medios se “olvidan” de reconocer que aquello que publicaron hace varios días es una estupidez. Obviamente les restaría credibilidad, aunque creo que, cada vez más, la población se está dando cuenta de la manipulación en la prensa.

- ¿A las personas que dicen que no es una democracia, que les diría? Parece que hay otros partidos, pero están totalmente controlados por el Gobierno.

-Que primero deben conocer el significado de la palabra “democracia” (Poder del pueblo), luego diferenciar las oligarquías occidentales o el servilismo al imperio de los EEUU de la democracia popular, y finalmente plantearse si están gobernados por alguien que piensa en el interés común o el país lo dirige un conglomerado de grandes empresarios. Los 3 partidos en Corea forman parte del Gobierno y se dividen las repsonsabilidades.

- ¿Porque no hay elecciones en Corea del Norte?

- Hay elecciones cada 5 años. Cualquier ciudadano mayor de 17 puede votar y ser votado para el parlamento.

- ¿Cuáles son las principales virtudes de su país?

- El país es un reflejo de su pueblo.

- ¿Y de su gente?

La unión, la disciplina y la moral.

- ¿Que opiniones percibe de la gente sobre el Gobierno?

- El gobierno representa los intereses de la nación, los ministros y el propio líder siempre están entre la gente sin escolta, por eso no se percibe como algo lejano o elitista.

Toda empresa es estatal y cooperativa, por lo que podríamos decir que todos los trabajadores son funcionarios.

El Gobierno toma decisiones sometido a la máxima autoridad, que es la Asamblea Popular Suprema.

- Hay muchísimos documentales en YouTube, de Corea del Norte, que opina?

- Hay de todo. Documentales imparciales, sensacionalistas o que incluso introducen imágenes de países que no son Corea o mezclando clips de diferentes décadas.

- ¿Y los que hablan de los lujos y riquezas de Kim Jong Un?

- Totalmente falso. Cree el ladrón que todos son de su condición. De hecho el propio Dennis Rodman dijo que en la casa de invitados, donde charló con nuestro Líder, las sillas/mesas eran de plástico.

- Da la sensación de que los coreanos del norte son tremendamente trabajadores

Así es. Tiene una gran conciencia de que lo que producen no es para el bienestar individual, si no para la prosperidad común de la nación.

- ¿Como es Kim Jong Un en la intimidad, como persona?

-Yo solo he podido darle la mano en algunos eventos nacionales. Mi impresión es que es humilde, leal a la línea política socialista y muy determinado.

- ¿Que opina él de su estancia en Suiza, uno de los países más ricos del mundo?

- Es habitual que norcoreanos estudien o trabajen en el exterior para aportar conocimientos e ingresos al país (Cerca de 60.000 personas), en su caso se hizo pasar como hijo del conductor de la embajada para aprender lenguas extranjeras.

- ¿No vio bienestar ahí?

El bienestar del capitalismo es de escaparate, ya que está repleto de desigualdades, pobreza, drogadicción, también en Suiza. La mayoría de norcoreanos en el exterior conocen eso y no hace mucho lo pudieron comprobar en la práctica los jóvenes norcoreanos, estudiantes de arquitectura en Madrid. Como no, también nuestro Líder, que reforzó su determinación de mantener a Corea fuera de esa sociedad enfermiza.

- ¿ Le gustaría una anexión entre las 2 Coreas?

Lucho por la reunificación pacífica e independiente de Corea, basada en un sistema confederal de un país con dos sistemas político-económicos. Ese modelo ya ha sido acordado entre el Norte y Sur en 3 ocasiones.

La RPD de Corea nunca aceptará una absorción al estilo alemán.

- ¿No cree que el país es muy hermético, que le faltan aliados?

- En una parte es hermético debido a su historia de continuas invasiones y a la existencia de una guerra con EEUU desde 1950, que se niega a firmar la paz. Por otra parte parece más hermético de lo que es debido a la propaganda y la desinformación habitual que hemos comentado antes. El sensacionalismo se encarga de crear una burbuja imaginaria que poco tiene que ver con la realidad.

La RPDC ha aprendido a desarrollarse basada en la autosuficiencia y, aunque pudiera tener aliados, no quiere depender de otras grandes potencias como China o Rusia. Otros países, como España, no se acercan a ella por orden directa de su jefe, los EEUU.

- ¿Qué opina del estilo de vida en Corea del Sud y Japón?

- En ambos países hay mendigos y algunos millonarios. Ambos son los países con más suicidios de todo el mundo. La vida es excesivamente individualista, superficial y materialista. Si bien es cierto que están muy avanzados en tecnología e industria ligera, tienen graves problemas en el ámbito familiar y son famosos por sus prostíbulos, que se convierten en una especie de visita obligada tras la jornada laboral de 12 horas.

- Explique un poco su historia, desde Tarragona hasta Corea del Norte?

-Está resumida en mi libro “Alma Roja, Sange Azul” de Editorial Base. Pero básicamente comienza en los años 90 y mi primer encuentro con las familias norcoreanas que, en ese tiempo, vivían en Madrid. Su cálida recepción y disponibilidad convirtió mi curiosidad en pasión. Yo quería vivir en Corea pero me pidieron que me quedara fuera para ejercer como puente con el país. Eso llevó a la creación de la Asociación de Amistad con Corea (KFA) actualmente con más de 16.000 inscritos en 120 países del mundo. Tras varios años de actividades como conferencias, exposiciones, intercambios, etc. el 2002 sería nombrado como Delegado Especial Cultural siendo el primer y único extranjero en la historia que recibió esa credencial.

- ¿No tiene nostalgia de Cataluña, de España?

Mi misión es facilitar los trámites y acompañar a personalidades, desde ministros, pasando por empresarios, artistas o medios de comunicación como Al Jazeera. Así que no suelo pasar temporadas superiores a 2 meses, ya que debo regresar para atender nuevas peticiones o dar conferencias.

- ¿Que opina de Estados Unidos? Es curioso q Kim Jong Un sea fan de la NBA

-Los Estados Unidos son un gran país heterogéneo, con sus luces y sombras. El principal problema es su gobierno de caracter imperialista, que no duda en bombardear y robar a otras naciones para expandir su control e influencia. Tengo muy buenos amigos allí que han realizado proyectos en la RPDC. Los norcoreanos piensan igual, saben distinguir entre los ciudadanos estadounidenses y las agresivas políticas de su gobierno.

Además de la NBA es habitual ver partidos de fútbol de la liga española en la televisión norcoreana. Son deportes que gustan a la gente.

- Da la sensación de que en el país no hay crímenes ni delincuencia. ¿Cómo se consigue?

- El niño es una esponja, por lo que la educación es la clave principal. Desde el parvulario se les enseña a vivir en comunidad, a respetar las diferencias y quererse como si fueran parte de una gran familia donde el líder adopta la figura de “Padre” de la sociedad. Si luego el adolescente se encuentra en una ambiente donde la gente es respetuosa y sus amigos no cometen crímenes, eso asegura que el porcentaje de delincuencia sea bajísimo. También tiene un papel importante que el gobierno asegure bien las fronteras para que las drogas y las influencias negativas del exterior no se extiendan entre la población.

-¿Porque un periodista o un turista no puede ir por libre en el país?

No hay filtros para el turismo, prácticamente cualquier persona puede viajar como turista, así que el filtro se aplica al llegar al país. Como hay periodistas infiltrados (Que mienten sobre su profesión real), espías o personas con problemas mentales que creen que les ha mandado Dios a evangelizar Corea, se delimita su posibilidad de actuación.

En el caso del periodista depende de la relación con ese medio. Yo he llevado a decenas de todo el mundo, y hay medios conocidos a los que les damos amplia libertad para escoger donde ir, a quien entrevistar, etc. y otros que son desconocidos y que deben ganar esa confianza.

- Qué peligro tendría tener acceso a Internet para la ciudadanía?

Internet tiene cosas positivas y negativas, por eso existen pagíans intervenidas/bloqueadas por orden judicial en España o EE.UU. En Corea del Sur todas las páginas que den algo de información sobre el Norte están bloqueadas, y hay penas importantes de prisión para cualquiera que difunda un libro o canción del Norte. Además internet es la puerta para que los hackers puedan sabotear una central nuclear o secuestrar tus datos. Si no existe una conexión física entre la internet y la intranet del país, se elimina la posibilidad del ciber ataque.

- En Corea del Norte se cuida mucho la cultura y el deporte.

Sí, es parte de la vida diaria, antes de integrarse a la oficina se hace deporte y es muy habitual ir al gimnasio o jugar a vóley. La vida colectiva hace eso más fácil, ya que existen competiciones regulares entre los compañeros de estudio o trabajo. En todos los lugares hay pistas de uso libre.

La cultura es uno de los pilares de la sociedad norcoreana. No existe el analfabetismo y la universidad es totalmente gratuita.

- La bomba nuclear es meramente una protección?

Sí. Es una sistema de disuasión que permite a Corea seguir existiendo y no acabar como Afganistán, Libia o Irak. Clinton ya amenazó con destruir a Corea mediante un ataque “Preventivo” y Trump hizo lo mismo con su “Fuego y Furia”. Ambos se vieron forzados a cambiar su posición y tratar a la RPDC como un igual gracias al arsenal nuclear.

- ¿El coreano medio es feliz?

Así es. Y cualquiera que hable con su población podrá verificarlo. Ninguna nación puede avanzar sin el apoyo popular. El desencanto del ciudadano se produce mediante protestas, destrucción de mobiliario público, monumentos, sabotajes o terrorismo, y no existe política en el mundo que pueda resistir el paso del tiempo sin un respaldo mayoritario de los ciudadanos.