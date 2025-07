El 3 % de la población vive en pobreza extrema en Cataluña: alerta de Cáritas en su memoria de 2024

La memoria de 2024 de Cáritas en Cataluña puso ayer sobre la mesa la cruda realidad de casi 240.000 habitantes en la comunidad catalana: un verdadero estado de pobreza extrema en Cataluña. Según los datos reflejados en el informe anual, tres de cada cuatro hogares acompañados por Cáritas viven en situación de escasez económica severa. La cifra total de personas atendidas alcanza las 237.662, una cifra muy similar a la del año anterior, lo que representa aproximadamente un 3 % de la población.

La situación de los hogares atendidos permanece estancada, a pesar de la fuerte recuperación económica de Cataluñaen los últimos cinco años. El crecimiento del PIB ha sido superior al de la media española y a la de muchos países europeos. Sin embargo, la exclusión persiste. Desde la organización denuncian que las personas con necesidades en Cataluña no han logrado salir del círculo de la pobreza. En muchos casos, explican, se trata de familias que ya estaban al límite antes de la pandemia y que ahora se enfrentan a problemas estructurales, como el acceso a la vivienda, la irregularidad administrativa o la falta de ingresos estables. La consecuencia: más del 75 % de los hogares que solicitan ayuda viven en un estado de pobreza extrema en Cataluña.

Durante la presentación, Cáritas en Cataluña quiso remarcar que en más de la mitad de los hogares atendidos viven niños y adolescentes. Estos menores crecen en contextos donde falta lo esencial: una vivienda estable, una alimentación adecuada y acceso a actividades educativas.

Carencias económicas en la infancia catalana

Marina Pous, investigadora del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas en Cataluña, advirtió que esta situación rompe por completo el principio de igualdad de oportunidades. “Los estudios demuestran que los niños que crecen con carencias materiales graves tienen el doble de probabilidades de vivir en pobreza cuando sean adultos”, afirmó.

Pous también señaló que muchas de estas familias no reciben ningún tipo de ayuda pública. Solo un 12,6 % de las personas atendidas percibe una renta mínima, y la mayoría lo logra gracias al acompañamiento de la entidad.

La vivienda, el gran problema en Cataluña

Uno de los puntos más preocupantes del informe es el acceso a la vivienda. Cáritas en Cataluña identificó este factor como el mayor obstáculo para lograr la inclusión social. Según sus datos, el 51 % de los hogares atendidos no dispone de una vivienda digna, y un 60 % no puede hacer frente a los gastos básicos del hogar, como el alquiler o los suministros. La mitad de las familias, además, no puede garantizar una alimentación adecuada.

Salvador Busquets, presidente de Cáritas en la comunidad, reclamó una actuación urgente por parte de las administraciones. Exigió la ampliación del parque de vivienda social, el impulso al alquiler asequible y la aprobación inmediata de la proposición de ley catalana contra el sinhogarismo.

Busquets también pidió que se mejore el acceso a las prestaciones sociales. Propuso que las ayudas sean compatibles con ingresos bajos. Y para responder a las críticas de algunos sectores, recordó que muchas de las personas con necesidades en Cataluña sí trabajan, pero no logran salir de la pobreza.

Otro de los datos destacados es el aumento del número de personas en situación administrativa irregular. El 44 % de los usuarios de Cáritas en Cataluña no tiene papeles. Este dato ha crecido tres puntos respecto al año anterior. “Estas personas no pueden acceder a contratos legales ni a alquileres formales. Tampoco pueden empadronarse con facilidad, lo que les impide acceder a servicios públicos”, explicaron. Por ello, la entidad pidió que todos los municipios permitan el empadronamiento sin necesidad de domicilio fiscal, como ya contempla la normativa.

93.000 hogares en estado de pobreza extrema en Cataluña

Maria Dolors Puigdevall, directora de Cáritas Diocesana de Girona, explicó que las diez Cáritas con sede en Cataluñaacompañaron en 2024 a 93.636 hogares. Una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. Puigdevall lamentó que la situación no mejore, a pesar del crecimiento económico.

En sus conclusiones, Cáritas en Cataluña volvió a exigir un refuerzo real del estado del bienestar. La organización considera urgente garantizar el acceso gratuito a la educación de 0 a 3 años, ampliar las ayudas a las familias con menores y crear una prestación universal por crianza. Solo así se podrá romper el ciclo de pobreza que afecta a miles de personas con necesidades en Cataluña.