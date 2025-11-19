El Ayuntamiento de Barcelona, obligado a retirar "inmediatamente "una campaña municipal que incumplía la ley

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha ordenado este miércoles la retirada "inmediata" de la campaña institucional del Ayuntamiento de Barcelona "Fem la Barcelona de la teva vida". El organismo regulador asegura que el anuncio vulnera la normativa sobre publicidad institucional, ya que no informa de ningún servicio público concreto, condición indispensable para su emisión en los medios.

La resolución, aprobada por mayoría, afecta a la CCMA, a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB) y a Radiocat XXI, y "se hace extensiva a cualquier operador que esté difundiendo la campaña". El anuncio, que incluye un spot en televisión y una cuña en radio, se emitió entre el 22 y el 29 de octubre en TV3, Betevé, Catalunya Ràdio, RAC1 y la plataforma digital de la CCMA.

El CAC detalla en su informe que la campaña, impulsada por el Ayuntamiento, se apoya en declaraciones de ciudadanos que representan la diversidad social de Barcelona, pero no ofrece información sobre servicios públicos. El regulador considera que se trata de un "mensaje aspiracional y de construcción de identidad cívica" que incumple el artículo 109 de la Ley catalana de comunicación audiovisual, que limita la publicidad institucional a contenidos estrictamente informativos y no promocionales.

Aunque los medios que han emitido la campaña no incurren en responsabilidad administrativa, tal y como recoge la Ley General de Comunicación Audiovisual, sí están obligados ahora a interrumpir la difusión. El pleno del Ayuntamiento ya discutió, en octubre, la emisión de esta campaña, al considerarla la oposición publicitaria y no informativa.