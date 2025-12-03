Barcelona inaugura dos nuevos tramos de carril bici en estos distritos

El Ayuntamiento de Barcelona ha estrenado dos nuevos tramos de carril bici en los distritos de Gràcia y el Eixample. Así lo anunció la semana pasada el consistorio, tras informar de que estas obras buscan “recoser la red ciclista” de la ciudad y “eliminar dos obstáculos existentes” en estas circunscripciones.

El gobierno municipal anunció que uno de estos tramos se sitúa en los Jardinets de Gràcia. “Hasta ahora, el carril bici se acababa abruptamente a medio camino entre la Diagonal y la calle de Bonavista, en el acceso de un aparcamiento, por lo que las bicicletas debían incorporarse al carril de circulación de los vehículos”, indicó el Ayuntamiento.

La reforma, por tanto, alarga 47 metros el carril bici que se encuentra en este punto de la urbe y permite así conectar de forma segura el Eixample con las vías pacificadas de la Vila de Gràcia. Con esta intervención, se termina igualmente la reforma integral de los Jardinets de Gràcia, que terminó las obras de pacificación este verano.

Nuevo tramo en la calle Mallorca

Por otro lado, el consistorio explicó que abrirá próximamente un carril bici en el barrio de laNova Esquerra del Eixample. Concretamente, en un tramo de la calle Mallorca, entre Viladomat y Calàbria. Para esta inauguración, sin embargo, será necesario primero finalizar los trabajos de semaforización y señalización en esta zona.

El Ajuntament, además, especificó que se trata de un tramo que se encuentra en el edificio Estel y que se dejó sin ejecutar a finales de 2023, cuando se construyó el eje ciclista de la calle Mallorca en este ámbito de la ciudad. “Con la finalización de la afectación de las obras y la pavimentación de Mallorca entre Comte Borrell y Rocafort, se ha podido finalmente ejecutar ese tramo de carril bici que faltaba”, concluyó la administración pública.