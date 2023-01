Colau votaría ahora “no” en un referéndum independentista: “Eso ha fracasado”

Hace no mucho tiempo, el independentismo estaba de moda. Tenía un punto de transgresión, de rebelión bien controlada y servía para canalizar el descontento de la crisis de 2008. La maquinaria de CiU, bien engrasada por aquel entonces, puso el resto para perpetuarse en el poder recorte tras recorte. Y pobre de aquel que se atreviese a recordar que el emperador iba desnudo. Pero los tiempos han cambiado. Hasta el punto de girarse las tornas. Pocos quieren ser ya independentistas y reconocer que todavía forman parte de un farol, tal y como reconocieron los propios políticos protagonistas.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha caracterizado por una cierta audacia política desde su llegada al cargo hace ya ocho años. Sabe estar siempre cerca sin estar nunca dentro. Le ha ocurrido con Podemos e incluso con el independentismo. Fue a votar «sí» en la consulta de 6-N y fue, al menos, a votar en el 1-O. Pero, como decíamos, eran otros tiempo.

Así las cosas, Ada Colau, se ha pronunció al respecto con meridiana claridad a propósito de un eventual referéndum de independencia. «Ahora tengo muy claro que votaría que no», sentenció la alcaldesa en una entrevista en el programa «Café de ideas’» de TVE, en la que también habló de la pérdida de confianza con Jaume Collboni a raíz de que se haya marchado del gobierno municipal.

La alcaldesa argumentó que votaría que no en un referéndum porque le parece «irreal» y porque quiere «menos fronteras, porque no habría un reconocimiento internacional, no es viable a corto plazo, y porque estos planteamientos de maximalismos hacen que no se avance en otras cosas». Sin embargo, dicho esto, también añadió que le parece «absolutamente legítimo» que se plantee un referéndum de autodeterminación. «Lo hemos defendido siempre», recordó.

Para Colau, ha quedado demostrado que el camino de la vía unilateral está completamente «desterrado». «Ha hecho mucho daño», aseguró la alcaldesa, y añadió: «Eso ha fracasado». Considera que es necesario seguir trabajando para desjudicializar la política, y cree que se ha demostrado que, como defendían los comunes, éste era el mejor camino para rebajar la tensión. Aunque admite que el conflicto «no se ha resuelto», Colau destacó que el actual contexto «permite volver a hablar de mesas de diálogo y agendas compartidas».

Collboni

La alcaldesa de Barcelona, en otro orden de cosas, no descarta volver a gobernar con Jaume Collboni aunque admite que la confianza con el candidato socialista “no está en el mejor momento”. Colau se mostró decepcionada con la decisión del primer teniente de alcalde de dejar el gobierno municipal para dedicarse íntegramente a las elecciones municipales 2023. Sin embargo, no descarta volver a pactar después de los comicios. “Soy muy pragmática. Tienes que hacer política con quien puedes, no con quien quieres”, asegura.

Colau apunta que, visto el pluralismo político actual, todas las formaciones deben estar abiertas a pactos y que priorizará como siempre los pactos de izquierdas. En cambio, critica que otras formaciones estén abriendo “puertas sorprendentes” y se están levantando “vetos que parecían impensables”, como Trias y Collboni hayan abierto la puerta a posibles pactos.

Sobre el Plan de usos del Eixample, que quedó pendiente de aprobación en el último pleno municipal por la oposición de los socios socialistas al gobierno, Colau cree que saldrá adelante. La alcaldesa considera que es una “muy buena noticia” que ERC haya plateado una propuesta para desatascar su aprobación. “Estoy convencida de que nos podemos poner de acuerdo”, asegura. De hecho, augura que se pueda convocar un pleno “en los próximos días”.