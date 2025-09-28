Le roban de un tirón un reloj valorado en medio millón de euros en Barcelona

Un turista chino que había viajado a la ciudad para participar en un torneo de póker fue víctima de un robo violento en una terraza del Port Olímpic, donde un delincuente le arrancó de un tirón un Richard Mille Chronograph RM65-01, valorado en 500.000 euros. El forcejeo dejó arañazos visibles en el brazo de la víctima, que denunció el hecho de inmediato.

La investigación fue asumida por el grupo Titani de los Mossos d’Esquadra, especializado en robos con violencia y objetos de alto valor. Gracias al análisis de imágenes aportadas por testigos y cámaras de seguridad, los agentes lograron identificar y detener a un joven de 19 años, con 13 antecedentes policiales.

El reloj, con correa azul turquesa, aún no ha sido recuperado, y la investigación sigue abierta para determinar si el detenido actuó en solitario o como parte de una red criminal organizada.

Según fuentes policiales, Barcelona registra una media de veinte robos similares cada semana, especialmente en zonas exclusivas como hoteles, restaurantes y terrazas. Los delincuentes emplean una metodología precisa: observan previamente a sus objetivos, seleccionan piezas de alto valor y actúan con rapidez y violencia para sustraerlas.