Vuelca en Santa Susana un autocar en el que viajaban 60 turistas, dos de ellos se encuentran en estado grave

Un autocar que transportaba a 60 turistas ha volcado este mediodía en el kilómetro 127,7 de la autopista C-32 a su paso por Santa Susanna (Barcelona), dejando dos pasajeros en estado grave y otros 53 atendidos por servicios médicos. Según los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, la mayoría de los viajeros logró salir del vehículo por sus propios medios después de que el autobús se saliera de la vía y cayera a un talud, donde quedaron varados los turistas.

El accidente, ocurrido alrededor de las doce del mediodía, ha obligado a reducir la circulación a un solo carril en sentido Barcelona, causando importantes retenciones en la zona. Protección Civil ha activado el plan PROCICAT como medida de precaución ante la magnitud del incidente, movilizando recursos adicionales para gestionar la emergencia.

Operativo de asistencia

Hasta el lugar se han desplazado catorce dotaciones de bomberos que están inspeccionando el interior del autocar para verificar que no queda nadie atrapado. El Sistema de Emergencias Médicas ha atendido a 53 personas, trasladando a los dos heridos más graves al Hospital Universitario Hermanos Trias y Pujol y a otra persona con heridas menos severas al Hospital de Mataró.

El operativo de asistencia incluye cinco ambulancias, un helicóptero medicalizado y un equipo conjunto de emergencias, además de un punto de apoyo psicológico del SEM instalado en el Polideportivo La Pineda para atender a los afectados por el accidente. Las autoridades continúan trabajando en la zona para normalizar el tráfico y prestar asistencia a todos los turistas involucrados en el siniestro.