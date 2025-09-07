Dos heridos graves tras volcar un coche en la A-1605 al chocar contra un remolque en La Pobla de Roda (Huesca)

Dos personas han resultado heridas de gravedad en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 25,5 de la carretera A-1605, a la altura de La Pobla de Roda, en la provincia de Huesca. El siniestro se produjo cuando un turismo se salió de la vía y colisionó violentamente contra un remolque estacionado fuera del asfalto.

Los heridos, un hombre de 40 años y una mujer de 36, ambos residentes en la comarca de la Ribagorza, fueron trasladados de urgencia al Hospital de Barbastro con pronóstico grave tras el impacto.

La respuesta fue inmediata. Intervinieron los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca del parque de Benabarre, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de los destacamentos de Barbastro y Aínsa, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Huesca, equipos sanitarios del 061 Aragón y operarios de mantenimiento de carreteras.

La coordinación entre los distintos cuerpos permitió una atención rápida y eficaz, tanto en la estabilización de los heridos como en la gestión del tráfico en la zona afectada.

El EIS está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del accidente. Se están recopilando evidencias, analizando la trayectoria del vehículo, evaluando las condiciones de la vía y considerando posibles factores externos.

Por el momento, no se ha confirmado la participación de más vehículos en el siniestro, más allá del turismo implicado y el remolque estacionado. Las autoridades no han facilitado información adicional sobre el estado clínico de los heridos ni sobre la naturaleza específica de sus lesiones.