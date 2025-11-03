Una cárcel sin rejas, vallas ni muros: así será el centro penitenciario abierto más grande de Cataluña

Barcelona prevé abrir el centro penitenciario abierto más grande de Cataluña en setiembre de 2026. En esta cárcel, sin muros ni rejas, los condenados únicamente irán para dormir, ya que es una prisión de régimen abierto para reclusos de tercer grado.

La cárcel, ubicada en la Zona Franca, será la segunda de esta modalidad en Cataluña, tras la abierta en Tarragona en 2023. Además, los encarcelados perciben menos la sensación de seguridad y privación que en una prisión convencional.

Concretamente, el centro penitenciario estará situado en la calle A y la calle 1 de la Zona Franca, en Barcelona. Según ha informado esta mañana ACN, se prevé que las obras finalicen tras el verano de 2026. Durante la época estival se formará a los trabajadores para que puedan conocer la normativa y el funcionamiento del espacio.

En total, la prisión podrá acoger hasta 800 internos, en las 200 habitaciones que tiene con cuatro literas cada una. Estas habitaciones no se cierran desde fuera y no tienen lavabo propio. La cárcel está dividida en dos módulos, y ocupa un solar de 6.500 metros cuadrados, aunque tiene una superficie construida de hasta 13.000 metros cuadrados.

El motivo por el que no hay rejas ni muros es porque este nuevo centro tiene una visión más residencial del espacio, propia de una pena de tercer grado. Una vez abierta esta cárcel, se cerrará la de Trinitat, en el barrio de Sant Andreu.

La construcción de este nuevo espacio penitenciario ha tenido un coste total de hasta 35,6 millones de euros.