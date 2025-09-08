Cataluña destina 30 millones de euros en ayudas a autónomos: ¿Cuáles son y como conseguirlas?

Desde hoy, los autónomos de Cataluña pueden inscribirse a las tres convocatorias de ayudas abiertas por la Generalitat. Concretamente, el Govern ha abierto tres programas de apoyo a autónomos con un presupuesto total de 30 millones de euros.

La medida pretende beneficiar a más de 3.500 personas, y según ha informado la Conselleria de Empresa y Trabajo, los programas se llaman TU+1, Autoocupació Jove y Consolida't.

El primero de todos cuenta con una dotación de casi 14 millones de euros, y subvenciona la contratación indefinida de un trabajador en situación de desempleo por parte de los autónomos sin ningún asalariado a su cargo.

El programa Autoocupació Jove tiene como objetivo fomentar el autoempleo de los jóvenes de entre 18 y 29 años que arranquen una actividad económica como autónomos. Tiene un presupuesto de 14,37 millones de euros.

Las subvenciones de estos dos primeros programas se pueden solicitar a partir de hoy hasta el próximo 25 de septiembre a través de canalempresa.gencat.cat o tramits.gencat.cat.

Por último, Consolida't es un programa de subvenciones dirigidas a entidades para el desarrollo de proyectos de asesoramiento personalizado y de formación a autónomos. Tiene el presupuesto más bajo de todos, de 1,5 millones de euros.