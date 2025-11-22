Collboni y el alcalde de Belén encienden este sábado las luces de Navidad de Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el alcalde de Belén, el palestino Nicola Canawati, darán el pistoletazo de salida este sábado a las 18 horas a la Navidad 2025 con un espectáculo de encendido de luces en el paseo de Gràcia. El acto, comisariado por Jordi Duran y concebido por Brava Arts bajo la dirección de Pep Anton Gómez incluirá el villancico 'Un cor que batega', que cantará un grupo integrado por personas de entre 8 y 98 años.

La iluminación navideña de la capital catalana llevará el sello 'Barcelona Llums de Nadal', que cuenta con 5 diseños de autor en las vías principales de la ciudad, como plaza Catalunya y Gran Via.

Otra de las novedades es que Barcelona tendrá este año 16 kilómetros más de calles iluminadas, destacando la incorporación de la reformada Via Laietana, que por primera vez contará con luces de Navidad y también en el paquete de diseño de autor.

Este 2025 la fecha del encendido de luces se ha avanzado a este sábado en vez de hacerse el último jueves de noviembre, como en los últimos años, por la coincidencia con la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), que se celebra del 29 de noviembre al 7 de diciembre con Barcelona como invitada de honor, evento al que este diario, a diferencia de otros medios, no ha sido invitado por el Institut de Cultura de Barcelona que dirige Xavier Marcé.