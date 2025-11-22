Una influencer rusa se va de fiesta en Barcelona y alucina: “No es para los débiles”

Una creadora de contenido rusa, llamada Sasha, y que vive temporalmente en Barcelona, ha compartido un vídeo en TikTok que se ha vuelto viral por su sinceridad al explicar su experiencia en la vida nocturna de la capital catalana.

En el video de TikTok, Sasha explica que el día anterior había salido “solo a tomar algo” y, finalmente, terminó regresando a las seis y media de la mañana, justo antes de tener que acudir al trabajo. La influencer recomienda, además, varios locales emblemáticos de Barcelona como Razzmatazz, o Sutton.

“La fiesta en Barcelona no es para los débiles”, afirma Sasha en el vídeo, mientras dice: “Quería volver a casa a las tres, pero llegué a las seis y media y ahora tengo que ir a trabajar y no sé cómo lo voy a hacer”. El vídeo ha acumulado miles de reproducciones y ha generado centenares de comentarios. Muchos usuarios han apoyado a Sasha: “Sí, la noche en España y en Barcelona es otra liga”. “Aquí o estás preparado o te fundes”. Además, en tono de humor, uno de los usuarios comentó que lo más importante para sobrevivir a una noche como esa en Barcelona eran “unos churros a las seis de la mañana”.

Finalmente, Sasha concluye su vídeo invitando a sus seguidores a “venir preparados” e insiste en que “Barcelona tiene su ritmo, y si no estás en sintonía, te quedarás atrás”.