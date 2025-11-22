Sánchez Llibre (Foment) advierte del riesgo de "un apagón energético muy importante" en 2030 por el cierre nuclear

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibrec, ha criticado en una entrevista concedida a El País -recogida por Europa Press este sábado- la falta de presupuestos tanto en Catalunya como en el Estado, calificando de “antinatural” que permanezcan prorrogados durante tres años. Sánchez Llibre también ha cargado contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien ha acusado de haber “criminalizado la actividad empresarial” y de “torpedear voluntariamente el diálogo social” con su intento de reducir la jornada laboral por debajo de las 40 horas por ley.

En materia energética, Llibre ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa que lidere la "ampliación de la producción nuclear en Catalunya", en referencia a la vida útil de la centrales de Ascó y Vandellòs. Así, ha asegurado que la energía nuclear es de "vital importancia para garantizar la transición energética hacia las renovables", y que es una energía, a su parecer, fundamental para que Catalunya pueda liderar la política económica española.

"Sin ella, perdería competitividad y productividad y pasaría de ser la locomotora de la economía española a ser el furgón de cola", ha añadido. Según él, sin la energía nuclear, se produciría un "apagón energético muy importante" en 2030, y ha dicho que ayudarán al Govern a que haga un cambio ideológico, textualmente, a este respecto.

Preguntado por la votación sobre este asunto en el Congreso y la negativa a la ampliación de la vida útil de las centrales, ha lamentado que "concurrieron varias circunstancias". "Primero, la sobrecarga de responsabilidad y protagonismo político de Junts per Catalunya, que se vio abocado a la abstención cuando tendría que haber emitido un voto afirmativo. Esquerra Republicana, por cuestiones ideológicas, pasó de la abstención al voto negativo. Y también el PSC votó en contra", ha resumido.

Por otro lado, se mostró “muy satisfecho” con el planteamiento del Govern sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, que, según señaló, permitirá aumentar las conexiones internacionales de 40 a entre 70 y 80 destinos.

Acerca de la opa fallida del BBVA al Banc Sabadell, ha afirmado que hacen un balance "muy positivo" y añade que el tiempo les ha dado la razón porque ellos siempre habían defendido que el precio era irrisorio, en sus palabras, y ha pedido al Gobierno y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores plantearse medidas para evitar que una opa pueda estar 18 meses pendiente.

"El Sabadell ha aprendido muy bien la lección de qué hay que hacer para vencer una opa en el caso de que se sea hostil. Entiendo que va a reforzar el núcleo duro de los accionistas minoritarios y ampliar la base de clientes que no son accionistas para que una parte muy importante de estos puedan comprar acciones y constituir un núcleo duro", ha expuesto.