Muere el reconocido empresario Silvestre Sánchez

Silvestre Sánchez Sierra, el restaurador salmantino que supo convertir sus establecimientos en Barcelona en embajadas gastronómicas de su tierra, falleció este viernes en la capital catalana a los 88 años. Nacido en Aldearrodrigo (1937), dedicó su vida al mundo empresarial con una clara vocación: la restauración, un sector en el que no solo triunfó, sino que le granjeó un sólido reconocimiento en Barcelona, donde llegó a regentar varios restaurantes de éxito.

Su vínculo con la capital catalana, donde residía y desarrollaba su actividad, fue tan profundo como las raíces que siempre mantuvo con Salamanca. Tras conocerse la noticia, el alcalde salmantino, Carlos García Carbayo, lo definió como "uno de los mejores embajadores de la marca Salamanca", destacando que su labor fue crucial para proyectar la esencia de la tierra charra "dentro y fuera de nuestras fronteras".

La brillante trayectoria de Sánchez Sierra en Barcelona fue el fruto de una convicción inquebrantable en el esfuerzo y el trabajo, valores que aplicó desde su juventud. Este compromiso dual –con la ciudad que lo acogió profesionalmente y con la que lo vio nacer– llevó al Ayuntamiento de Salamanca a dedicarle una calle, en agradecimiento por su apoyo al tejido económico y a causas sociales, así como por el constante cariño y respeto que mostró siempre por su capital.

Con su fallecimiento, el sector de la hostelería de Barcelona pierde a un nombre histórico, y Salamanca, a un hijo ilustre.