El PP cree que Illa debe "replantearse" su continuidad si no logra prorrogar presupuestos

El secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, ha afirmado este lunes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debería "replantearse muy bien" la continuidad del Govern si no consigue aprobar la prórroga presupuestaria, cuyo decreto se vota este miércoles en el pleno del Parlament.

"Si el Govern de Illa no puede aprobar ni un decreto de prórroga de presupuestaria, ya no estamos hablando de presupuestos, creo que debe replantearse muy bien su continuidad en el Govern de la Generalitat", ha constatado en rueda de prensa en la sede de los populares en Barcelona.

A su juicio, en la sesión plenaria de este miércoles "se constatará que no hay una mayoría de gobierno", independientemente de cuál sea el desenlace de la prórroga de las cuentas.

"Un presidente de la Generalitat que ha sido elegido con los votos de ERC y Comuns y suscribiendo el programa de ERC difícilmente encontrará su salvación en el PP", ha añadido, a la vez que ha asegurado que o cambia mucho su plano de gobierno o no hallará una solución en los populares.

En este sentido, Rodríguez ha equiparado el Ejecutivo catalán y el central: "No pueden esperar que sea el PP el que saque las castañas del fuego y que les permita seguir en unos gobiernos que no has sido votados por el PP".

Reunión con el Govern

Asimismo, ha anunciado que los populares están reunidos este lunes con el Govern en la Conselleria de Economía y Finanzas tras ser citados para tratar dicha prórroga presupuestaria.

"No hay una negociación al respecto pero somos proactivos a escuchar las propuestas", ha añadido.