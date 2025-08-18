La policía investiga las causas del incendio en la calle Verdi durante las Fiestas de Gràcia

Las Fiestas de Gràcia empezaron el pasado sábado en Barcelona, reuniendo a cientos de personas en las calles del barrio para celebrar una de las festividades más populares e históricas de la ciudad. Sin embargo, el mismo día hubo una polémica sobre la prohibición de barras en las calles, con restauradores y profesionales del sector en contra de la medida.

A este hecho se sumaron, además, un incendio en la madrugada del domingo en la calle Verdi que destrozó buena parte de la decoración de la portalada de la vía y una denuncia por parte de la Comisión por robos y destrozos en la decoración del carrer Fraternitat de Dalt. Sin embargo, estos dos últimos hechos han despertado la solidaridad de los vecinos del barrio, que mostraron su compañerismo con la calle Verdi y aportaron para que la vía pudiera participar en el concurso de las fiestas con su portalada.

El incendio en Verdi

Durante la madrugada del pasado domingo se produjo un incendio en la calle Verdi que destruyó la decoración de la portalada de la vía, que este año estaba inspirada en la selva maya. Los bomberos de la ciudad todavía investigan las causas de lo ocurrido, aunque la primera hipótesis apuntó a un cortocircuito. El fuego se originó en la confluencia con la calle Rubí, y algunos vecinos piensan que podría tratarse de un sabotaje. Nadie resultó herido por el incendio, aunque el destrozo de la portalada devastó a los vecinos implicados en las fiestas del barrio.

Cada año, durante las Fiestas de Gràcia, las calles compiten en el concurso de calles decoradas, y que la preparación de una vía quedase totalmente calcinada supuso un varapalo grande para algunos vecinos. Sin embargo, las comisiones vecinales llamaron a la solidaridad vecinal, que no tardó en aparecer. Centenares de personas se reunieron el domingo para llevar decoraciones de sus calles a Verdi como muestra de apoyo. Otras calles también mostraron su solidaridad tapando con plásticos negros sus portaladas.

Robos de gnomos

Por otro lado, la Comisión del Carrer Fraternitat de Dalt denunció el domingo que más de la mitad de sus figuras de gnomos y hadas habían desaparecido. Además, parte de su paisaje preparado también quedó destrozado por puntapiés y faltas de respeto de personas que paseaban por la misma calle.